Polestar 3
 
De ene na de andere autofabrikant brengt knoppen terug in het interieur

Steeds meer autofabrikanten komen terug op het besluit om fysieke knoppen te vervangen door aanraakgevoelige toetsen of zelfs 'knoppenfuncties' geheel onder te brengen in het infotainment. Ook Polestar voegt zich bij het groeiende rijtje.

De afgelopen tien jaar waren zwaar voor knoppen in auto-interieurs. Niet omdat ze vaak ingedrukt werden, maar omdat ze bij bosjes uit auto's verbannen werden. Dat is vaak goedkoper voor autofabrikanten en ze kunnen het ook nog brengen als modernisering. Misschien heb jij daar helemaal geen moeite mee, maar wij autojournalisten zijn er niet altijd zo over te spreken en veel klanten ook niet. Steeds meer autofabrikanten trekken zich dat aan en brengen juist weer meer fysieke knoppen terug in het interieur. Denk aan Volkswagen, Audi, maar bijvoorbeeld ook KGM. Polestar sluit zich daar nu bij aan.

Polestar-topman Michael Lohscheller zegt dat er bij Polestar nogal wat klachten van klanten binnenkwamen over het gebrek aan fysieke knoppen in Polestars. Dan kun je je afvragen waarom die mensen überhaupt een Polestar zijn gaan rijden, maar Lohscheller zorgt er natuurlijk vooral graag voor dat ze dat blijven doen. "Klanten zijn hier heel uitgesproken over. Ze zeggen 'we willen meer knoppen', zo simpel is het. Dus ja, wij gaan ook aan de knoppen", zo klinkt het in gesprek met Autocar.

Die koersverandering vindt vooral plaats op het stuurwiel. Dat wil zeggen: er komen duidelijkere en conventionelere knoppen op de stuurwielen van Polestars. De Polestar 3 is het eerste model waarop we dat gaan zien; daarna volgen er meer.

