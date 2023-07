De elektrische Zeekr 001: een unieke aanbieding?

Zeekr debuteert binnenkort in Nederland met twee modellen, waarvan eentje op het oog lastig te plaatsen is: de Zeekr 001. Dat is een uit de kluiten gewassen elektrische hatchback met een grote accu en veel luxe, tegen prijzen van ruim €60.000 - iets dat we nog niet eerder zagen. Of toch wel?

Een nieuwe designtaal, ongebruikelijke proporties en altijd een 100 kWh-accupakket aan boord: het zijn enkele kenmerken van de nieuwe Zeekr 001, het eerste productiemodel van het Chinese Zeekr. Dat merk valt onder de Geely-vlag en heeft dus banden met onder meer 'het nieuwe Smart', Volvo, Polestar en Lotus. Het is - na de Lynk & Co 01 - het tweede wapenfeit van Geely dat onder een nog niet in Europa bekende naam op onze markt wordt gevoerd, en wel vanaf heden. De Zeekr 001 is sinds kort te bestellen, moet hier in de herfst op de weg verschijnen en kost minstens zo'n €60.000.

Heel veel luxe-items zijn standaard

Voor dat bedrag koop je een flinke hatchback met een lengte van net geen 5 meter, een bagageruimte van 539 liter en een trekcapaciteit van 1.500 kg (als RWD) of 2.000 kg (als AWD). De Zeekr 001 is in drie smaken verkrijgbaar, alle drie met een behoorlijke standaarduitrusting. Zo zijn led matrix-koplampen, een verwarmde achterbank, een panoramadak, een zwik beeldschermen en rijhulp- en veiligheidssystemen, een audiosysteem met acht speakers en elektrisch verstelbare stoelen allemaal standaard.

Ook op de 'kaalste' uitvoering, die als enige van de drie slechts twee aangedreven wielen heeft. De overige twee varianten zijn met dank aan hun vierwielaandrijving iets minder efficiënt en kennen daardoor een rijbereik van minder dan 600 km WLTP, maar sprinten wel in minder dan 4 seconden naar de 100 km/h. Topuitvoering 'Privilege' beschikt daarbij over massagestoelen en luchtvering, maar is met een prijs van €68.490 dan ook wel €8.000 duurder dan de instapper (€60.490).

Kortom: de Zeekr 001 is een elektrische, luxe en grote hatchback met een serieuze range voor net iets meer dan €60.000, waarbij je aan zijn bijvoeglijke naamwoorden 'snelle' kan toevoegen voor €3.000 extra, en 'luxe' kunt vervangen door 'extra luxe' voor nog eens €5.000 extra.

Een dergelijk model kennen we in Europa nog niet en lijkt zich in een hoekje van de markt te nestelen waar nog geen ander merk eerder kwam. Toch zijn er wel degelijk concurrenten, al hebben die stuk voor stuk een meer gestrekte vorm. Het zijn - onder meer - de Volkswagen ID7, BMW i4, Nio ET5 en Polestar 4, waarbij laatstgenoemde ook 'nieuwe' vormen kent. Geheel toevallig is dat niet, want ook de Polestar 4 staat op Geely's SEA-platform. Eén ding moeten we de Chinese gigant meegeven: eenheidsworst maken ze niet.

Overeenkomsten en onderscheiding

Toch is de Zeekr 001 - zijn grote hatchback-koets daargelaten - dus goed te vergelijken met andere auto's, en wel met de vier genoemde modellen die in dit artikel al uitgebreid vergeleken werden. Voegen we onderaan de tabel uit die vergelijking de waarden van de best vergelijkbare Zeekr 001 toe (de Long Range RWD, zie hieronder), dan valt een aantal zaken op.

Ten eerste: de toch vrij duidelijke gelijkenis met de Polestar 4. De wielbasis, het maximale trekgewicht, het gewicht van de auto zelf en de acceleratietijden zijn allemaal vergelijkbaar of hetzelfde. Op papier heeft de Polestar 4 een kleinere accu, maar we vermoeden dat het verschil hier ontstaat doordat het bij de Polestar om nettocapaciteit en bij de Zeekr om brutocapaciteit gaat. De Zeekr is (waarschijnlijk) wel rijker uitgerust dan de Polestar, heeft een iets grotere bagageruimte en is eerder verkrijgbaar.

Model Prijs Accucapaciteit (netto)/actieradius Afmetingen in meters (L/B/H) Op de markt Wielbasis in meters Max. trekgewicht Leeggewicht Bagageruimte 0-100-sprint Polestar 4 Long Range Single Motor €60.000 (indicatie) 94 kWh / 600+ km 4,84 / 2,14 / 1,54 2024 3,00 1.500 kg 2.300 kg 500 l. 7,4 s. Nio ET5 Long €72.900 (€51.900 zonder accu) 100 kWh / 580 km 5,10 / 1,99 / 1,51 Nu 2,89 1.400 kg 2.160 kg 390 l. 4,0 s. BMW i4 eDrive40 €62.992 80,7 kWh / 590 km 4,78 / 1,85 / 1,45 Nu 2,86 1.600 kg 2.125 kg 470 l. 5,6 s. Volkswagen ID7 Pro €60.000 (indicatie) 77 kWh / 615 km 4,96 / 1,86 / 1,54 Tweede helft 2023 2,97 1.200 kg 2.100 kg 542 l. n.b. Zeekr 001 Long Range RWD €60.490 100 kWh / 620 km 4,97 / 2,00 / 1,56 Herfst 2023 3,00 1.500 kg 2.345 kg 539 l. 7,2 s.

Gekeken naar de overige concurrenten, de Volkswagen ID7, BMW i4 en Nio ET5, dan valt de (theoretische) inefficiëntie van Geely's SEA-platform op. De Polestar 4 en Zeekr 001 springen weliswaar zuiniger met energie om dan de Nio ET5, maar de verbruikswaarden van de Nio gelden voor een auto met vierwielaandrijving. De BMW i4 en Volkswagen ID7 zijn beiden lichter en significant zuiniger. Wel lijkt de Zeekr het meeste waar voor zijn geld te gaan bieden; de Volkswagen en BMW zijn (voor de Volkswagen geldt dat het een vermoeden is) niet zo rijk uitgerust en zijn vergelijkbaar of duurder geprijsd.

Zeekr 001: technisch zeker niet toonaangevend

Al met al is de Zeekr 001 een opvallende verschijning die het de inzittenden gerieflijk lijkt te maken - we moeten nog ondervinden hoe de auto 'in het echt' is. De auto is echter niet héél scherp geprijsd (zoals sommige andere Chinese producten dat wel zijn) en is technisch - ondanks zijn niet-misselijke cijfers - zeker niet toonaangevend. We zijn dan ook benieuwd of de Zeekr 001 populair zal zijn op de Nederlandse markt, waar hij mogelijk geholpen wordt door zijn dankzij de populaire Lynk & Co 01 alvast bekend geworden gezichtje. Maar of dat genoeg is om Volkswagen, BMW of de populaire elektrische SUV te verslaan?