De elektrische Volvo EX90 krijgt een nieuwe topuitvoering

De Volvo EX90 krijgt er een uitvoering bij: de Ultra Executive Edition. Dat is niet zomaar een uitvoering, maar de nieuwe topversie. Hij is dan ook enkel te krijgen in combinatie met de twee dikste van de drie aandrijflijnen: de 456 pk sterke Twin Motor en de 680 pk sterke Twin Motor Performance.

De Ultra Executive Edition heeft de uitrusting van wat voorheen de topversie was: de Ultra. Daar voegt de Ultra Executive Edition een uitgebreid audiosysteem van Bowers & Wilkins, luchtvering, 22-inch lichtmetaal, nappalederen bekleding en geventileerde voorstoelen aan toe.

De Volvo EX90 Twin Motor kost als Ultra Executive Edition minimaal €102.995. De sterkere Twin Motor Performance staat voor €108.495 op de prijslijst. Daarmee zijn ze €3.500 duurder dan de Ultra-uitvoeringen, terwijl je voor €8.400 aan extraatjes krijgt. Tel uit je winst.