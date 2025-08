De elektrische sportcoupé van Volkswagen die nooit kwam

Lang niet alle studiemodellen halen het productiestadium. Misschien nog wel minder designvoorstellen ontgroeien het schetsstadium en hebben de kans een studiemodel te worden. Stepan Rehak - bij Volkswagen verantwoordelijk voor alle communicatie over onderwerpen die met design te maken hebben - geeft schetsen vrij van een elektrische coupé van Volkswagen die de tekentafels nooit verlaten heeft.

De door Volkswagen-ontwerper Tibor Juhasz getekende elektrische coupé zou op het MEB-platform moeten tronen. Dat moderne stukje EV-techniek werd door Juhasz gecombineerd met een verpakking waarmee Volkswagen overduidelijk knipoogt naar het verleden. Het ontwerp van de elektrische Volkswagen is geïnspireerd op de SP2, een door de Braziliaanse tak van Volkswagen op basis van de Karmann Ghia ontwikkelde coupé die in de jaren 70 is verkocht. In Europa is die SP2 nooit geleverd, maar in de vorm van een elektrisch retromodel had de Europese consument er decennia later toch iets van mee kunnen krijgen. Verleden toekomende tijd, inderdaad. Zoals je vast weet is het bij een schets gebleven.

Meer uit het verleden

Rehak deelt al enige tijd schetsen van Volkswagen-ontwerpen die het niet hebben gehaald. Zo gaf Rehak onder meer een uitgebreide reeks penschetsen vrij van designvoorstellen uit 2009 van wat uiteindelijk de ID Buzz werd. Ook zijn er uitgebreide schetsen en tekeningen uit de ontwerpfase van de ID Roomzz vrijgegeven. Dat studiemodel werd in 2019 in China gepresenteerd en zou uiteindelijk opdrogen als deze ID6.