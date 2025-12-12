Collega Lars merkte dit opmerkelijke feit uiteraard al op bij de lancering van de GLC, maar dit is zo bijzonder dat we er toch nog even specifiek op in gaan. Het dashboard van de volledig elektrische GLC is standaard voorzien van niet minder dan drie schermen. Daarmee wijkt de auto af van andere Mercedessen. Die kunnen doorgaans weliswaar optioneel worden voorzien van het ‘passagiersscherm’ rechts, maar hebben op die plek standaard meestal een gesloten paneel dat afhankelijk van het model wordt ingevuld met een sierpaneel naar keuze en/of oplichtende Mercedes-sterretjes. Bij de GLC is dat dus nooit het geval, want deze auto heeft standaard een extra scherm.

Of… toch niet? Het ‘scherm’ rechts is bij de GLC standaard namelijk helemaal geen scherm, maar een lichtgevend paneel dat door Mercedes een ‘digitally animated trim panel’ wordt genoemd. Het ziet er dus uit als een touchscreen, maar is dat niet. Het aanraken van dit scherm levert alleen vingerafdrukken op en het enige dat je er verder mee kunt, is het invullen met één van de twaalf voorgeprogrammeerde afbeeldingen die je hier kunt instellen. Ook het uploaden van een persoonlijke plaat of foto is naar verluidt mogelijk, maar verder kun je niets met dit ‘scherm’.

Zelfs achteraf upgraden naar een echt touchscreen kan naar verluidt niet, hoewel we dat voor de zekerheid nog even hebben nagevraagd bij de importeur.

Overigens is er nog een derde optie. Waar de term ‘Hyperscreen’ bij andere Mercedes-modellen wordt gebruikt voor meerdere losse schermen achter één paneel, is de Hyperscreen-optie bij de GLC daadwerkelijk één groot scherm ter breedte van het volledige dashboard. Dat oogt toch net wat fraaier, maar zit alleen op de GLC als je het dure ‘Premium Plus Pakket’ bestelt.

Morgen gaan we trouwens nog wat dieper op de standaarduitrusting van de elektrische GLC in, want dan schittert de auto in Back to Basics. Komt dat zien!