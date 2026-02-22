Onze Fiat Grande Panda Electric logeerde een paar weken bij de dealer. Wat was het geval? Wanneer je tijdens het laden de portieren ontgrendelde, meende de Fiat het laadproces te moeten stoppen.

Misschien geen onoverkomelijk probleem, maar wat ons betreft reden tot nader onderzoek. Dus reden we tijdelijk met een hybride Grande Panda, maar inmiddels is de elektrische duurtester weer terug op het nest.

Hoe vaak komt het niet voor dat je na het starten van een laadsessie nog even iets van de achterbank of uit de kofferbak moet pakken? Geen punt, zou je zeggen, maar in dit geval leidde dat de volgende ochtend tot een onaangename verrassing. Want waar je verwacht met een volle accu weer op weg te kunnen, bleek het tegendeel waar.

Pas later ontdekten we wat de oorzaak was voor het sluiten van de laadsessie: het openen van de portieren. Zodra je de ontgrendelknop op de sleutel indrukt, stopt het laden. We namen contact op met de dealer en die wilde de Grande Panda graag even aan de testkast zetten. Vanwege een volle werkplaats duurde dat iets langer dan gepland. Een aanwijsbare oorzaak van dit euvel hebben de monteurs niet kunnen vinden, we zullen er mee moeten leren leven. Overigens doet dit probleem zich tijdens het snelladen niet voor.

Nu we het daar toch over hebben: laat dat snel maar achterwege. Bij temperaturen rond en onder het vriespunt komen we tot maximaal 29 kW, dat is nog niet een derde van de opgegeven 100 kW. Bovendien werden we twee keer geconfronteerd met een communicatiefout tussen de auto en de DC-lader, op twee verschillende locaties. Misschien toeval, we houden het in de gaten de komende tijd.

Stevig verbruik

Aan een reguliere laadpaal kun je met maximaal 7,4 kW laden. Kom je met een bijna lege accu thuis, dan duurt het tussen de vijf en zes uur voordat er weer 100 procent op het scherm staat. Het is dan zaak om rekening te houden met een eventueel blokkeertarief, dat soms na vier uur laden ingaat. In veel gevallen ‘s nachts niet, dus misschien beter om pas na elf uur in te pluggen.

De kans dat je leeg thuiskomt is trouwens best groot. Net als andere EV’s is de Grande Panda Electric geen liefhebber van lage temperaturen. We hebben becijferd dat het gemiddelde verbruik 22,9 kWh/100 km bedraagt, waarmee de actieradius maximaal rond de 190 kilometer ligt. Na een koude start in de ochtend en een rit van 80 kilometer noteerden we zelfs 24,8 kWh/100 km. Dat moet je zelf uitrekenen, aangezien een boordcomputer ontbreekt.

Kortom, een snelwegrit van meer dan 150 kilometer is een uitdaging in de winter en de WLTP van 320 km een utopie. De elektrisch verwarmbare voorruit bewees zijn diensten tijdens de vorstperiode; ijs verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ook de stoel- en stuurverwarming zijn weldadig, hoewel de klimaatregeling gewoon op ‘Auto 20’ blijft staan om het een beetje aangenaam te houden.