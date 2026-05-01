De wegenbelasting in Nederland betekent dat het bezit van een tweede of derde auto al snel een duur geintje wordt. De eigenaar van deze zeer zeldzame Daewoo Tico zal er niet om malen, want deze auto kost hem of haar maar zo’n €15 per maand.

Zelfs een autoliefhebber kan zomaar denken dat hier een oudere Daihatsu Cuore of Suzuki Alto staat. Daar heeft de Daewoo Tico immers best wat van weg, maar dit specifieke model is nooit leverbaar geweest in Nederland. Iedere Tico in Nederland is dus per definitie een importauto, en dat zullen er echt niet veel zijn. De Tico was in feite een anders gelabelde Suzuki Alto van de derde generatie. Als je die gelijkenis niet ziet is dat niet gek, want ook die specifieke Alto was nooit leverbaar in Europa. Wij hielden het nog even vol met generatie twee, die ergens begin jaren 90 plaatsmaakte voor een Alto van Suzuki’s Indiase tak Maruti. De ‘Tico-Alto’ was een echt Japanse Alto, al werd hij vanaf 1996 ook in Polen gebouwd en vanaf 1998 in Roemenië.

Het Zuid-Koreaanse Daewoo richtte in 1995 een joint-venture op met FSO, waarin het sinds dat jaar een meerderheidsbelang had. Samen hoopten de twee te profiteren van de kansen die de Midden-Europese economie bood door de val van het ijzeren gordijn, wat deels en tijdelijk lukte door (onder meer) de populariteit van de Tico. Daewoo was destijds overigens nog geen onderdeel van General Motors, dus de link tussen dat bedrijf en Suzuki (in met name de VS) heeft weinig tot niets met de door Daewoo en FSO gebouwde ‘Suzuki’ te maken.

De connectie met meer oostelijk gelegen Europese landen verklaart waarom je een Tico sporadisch op straat kunt aantreffen, al wordt dat steeds zeldzamer en heeft zo’n auto meestal Poolse kentekenplaten. De Tico van vandaag staat ‘gewoon’ op Nederlands kenteken, en dat al sinds 2013. Het autootje komt uit Polen, is sinds import al geregeld van eigenaar gewisseld en weegt op kenteken slechts 570 kg, wat je doet afvragen waarom de bestuurder van een Daihatsu Cuore uit dezelfde periode het nodig vindt om zo nodeloos veel gewicht mee te slepen (648 kg). Met dit gewicht kost de Tico zelfs in Zuid-Holland maar zo'n €15 per maand, een schijntje voor Nederlandse begirppen.

Met geboortejaar 1997 is deze Tico aanzienlijk nieuwer dan de laatste Alto van deze generatie, want die liep al in 1994 van de band. Het autootje wordt aangedreven door een 0,8-liter driecilinder en is daarmee vast niet snel, maar dat verwacht ook niemand van dit model.

Overigens is de hier wel bekende Daewoo Matiz in feite de opvolger van de Tico. Die auto had eveneens een bescheiden 0,8-litermotor, maar ook een veel moderner koetswerk.