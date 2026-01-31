Een team van experts helpt AutoWeek-lezers met problemen op het gebied van mobiliteit. Heb je ook een prangende vraag? Stuur die naar occasions@autoweek.nl met in de onderwerpregel ‘Diagnose’ en de experts proberen je verder op weg te helpen. Vergeet ook niet je kenteken te vermelden, zodat onze experts gemakkelijk de specificaties kunnen vinden.

Tegenwoordig krijg je op een Toyota 10 jaar garantie. Een fijn idee, al zijn Toyota's doorgaans uiterst betrouwbaar. Dat het toch wel eens mis kan gaan, zelfs bij een Toyota, lezen we in de mail van AutoWeek-lezer Martien van der Toorn die een EGR-probleem met zijn uit Duitsland afkomstige Yaris Cross had. Die zou ruim drie jaar geleden (ruim voordat de 10 jaar garantie van kracht werd) aangeschaft zijn met 2 jaar extra garantie, maar daarover ontstond een discussiepunt. Deze vraag legden we voor aan ons panellid Sjaak Drinkenburg van DAS.

Martien van der Toorn: “In december 2022 kocht ik bij de Toyota-dealer een vijf maanden jonge ex-Duitse Yaris Cross. Een tijdje terug (kilometerstand 45.000) liep daarvan de temperatuurmeter extreem op en kwam er witte rook uit de uitlaat. Snel naar de dichtstbijzijnde Bovag-garage waar 3,5 liter koelvloeistof werd ingeschonken en vervolgens naar Toyota voor diagnose. Enkele dagen later kreeg ik daarvan telefonisch de uitslag: de EGR-koeler is kapot. Reparatie zou zeker €2.300 kosten (plus nog €260 voor diagnosestelling), waarbij werd aangegeven dat de auto net buiten de garantie was gevallen. Vreemd, want op de getekende koopovereenkomst stond ‘Extra Fabrieksgarantie 60 maanden’ (in mijn geval tot en met eind juli 2027). Een dealer-medewerker gaf aan dat dit een typefout moest zijn! De algemene voorwaarden van Toyota vermelden een termijn van 3 jaar fabrieksgarantie en daarnaast 2 jaar Toyota Extra Care garantie - waarop ik volgens mij recht heb. Wat nu?”

Verschrijving voor risico verkoper

Het antwoord van Sjaak Drinkenburg: “Mij is niet duidelijk of er naast de factuur ook nog een koopovereenkomst als los document is opgesteld (dit verschilt in de praktijk nogal eens. Vaak is de factuur tevens de koopovereenkomst), maar ervan uitgaande dat er alleen een factuur (en daarmee dan tevens de koopovereenkomst) is waarop vermeld staat ‘Garantie t/m 18-07-2027, Extra Garantie t/m TF60-Fabrieksgarantie Toyota 60 maanden’, dan heeft u - conform de koopovereenkomst - garantie tot en met 18 juli 2027. Als de verkoper niet op andere wijze voor of bij het sluiten van de koopovereenkomst duidelijk heeft gemaakt dat de garantieperiode korter zou zijn, dan hoeft u daarmee dus ook geen rekening te houden. De ‘kennelijke verschrijving’ zou hier voor rekening en risico van de verkoper moeten komen.”

