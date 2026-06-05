De allereerste Tesla, de Roadster, was technisch stevig gebaseerd op een Lotus en daarmee een rasechte sportauto. Het had echter zomaar een vierkant, Japans blokkendoosje van Toyota kunnen zijn, als Elon Musk daar heil in had gezien.

Elon Musk heeft in de loop der jaren minstens zoveel vijanden als vrienden gemaakt, maar een visionair is deze Tesla-topman absoluut. Tesla heeft de autowereld eigenhandig het tijdperk van de elektrificatie in geslingerd en wie daaraan twijfelt, moet het misschien toch nog even aan voormalig Audi-CEO Bram Schot vragen. Tesla’s opkomst is opgebouwd rondom een ingenieus masterplan en begon met de introductie van een dure, maar winstgevende sportauto. Die Roadster moest de ontwikkeling van een meer gangbaar model bekostigen, maar was op zichzelf ook één van de eerste EV’s die enige begeerte in mensen kon opwekken. Dat is niet alleen de verdienste van Tesla zelf, want het basisidee voor die Roadster kwam van AC Propulsion. Dat bouwde eerder al de Tzero, een sportauto volgens een vergelijkbaar recept op basis van de obscure sportauto Pointek Sportech. Na een eerste Tzero met traditionele loodaccu’s kreeg die Tzero in 2003 lithium-ion-accu’s, een voorbeeld dat de Tesla Roadster in 2008 als eerste productieauto zou volgen.

Bruikbaar en praktisch

Dat is geen toevallige overeenkomst, maar een logisch gevolg van de betrokkenheid van Martin Eberhard bij de AC Propulsion (ACP). Eberhard had naar verluidt geld over, wilde dat spenderen aan een elektrische sportauto, klopte aan bij AC Propulsion en kwam zodoende in contact met ACP-CEO Tom Gage. Dat verhaal is op deze site al eerder besproken, maar nu nemen we dankzij het Amerikaanse Autoweek.com een andere afslag. Daar lezen we dat Eberhard bij AC Propulsion eerst bot ving, omdat het bedrijf niet meer in de verkoop van de Tzero geloofde. In plaats daarvan richtte ACP zich op de eBox, een elektrische versie van de Scion xB. Die was betaalbaarder, praktischer en bruikbaarder, redeneerde men, en zodoende veel kansrijker. De xB zou vooral zijn gekozen vanwege zijn ruime, hoge koets, die veel ruimte bood voor het accupakket. Dat de stroomlijn van deze blokkendoos op wielen verre van optimaal was, werd kennelijk weggestreept tegen het feit dat de xB de eBox een opvallend uiterlijk en een leuke naam opleverde.

Musk

Eberhard was het niet met de eBox-plannen eens en geloofde veel meer in het sportautoconcept. Toen hij en Gage samen op zoek gingen naar investeerders, kwamen ze volgens het Autoweek-verhaal begin deze eeuw uit bij Elon Musk. Musk zat na de verkoop van Paypal op een flinke berg geld en was zodoende erg interessant voor AC Propulsion, dat hem probeerde te enthousiasmeren voor het eBox-project. Musk zag echter meer heil in een sportauto en toen was de link met Eberhard snel gemaakt. Eberhard richtte met Marc Tarpenning Tesla Motors op, er kwam een deal met Lotus, Musk investeerde flink en de rest is geschiedenis.

Vehicle-to-Grid

Als manier om snel geld te verdienen is zo’n sportauto veel geschikter dan een compacte hatchback en het gelijk van Eberhard en Musk is gezien de Tesla-geschiedenis voldoende bewezen. Toch had de eerste Tesla in theorie dus ook een Scion xB met lithium-ion-batterijen kunnen zijn, al was het dan ongetwijfeld heel anders gelopen. Die AC Propulsion eBox was op zichzelf trouwens best interessant. Volgens de Wikipedia-pagina – een betere bron konden we niet vinden – had hij een lithium-ion-accupakket van zo’n 35 kWh, een opgegeven verbruik van 18 kWh per 100 kilometer, een rijbereik van 230 tot 290 kilometer en zelfs Vehicle-to-Grid-functionaliteit. Niet gek voor 2007, twee jaar voor de lancering van de Nissan Leaf en een jaar voor de Tesla Roadster.

De eBox was uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van een standaard Scion xB, op zijn beurt de Amerikaanse versie van de nogal Japanse Toyota bB. Hij werd in een oplage van enkele tientallen exemplaren (om-)gebouwd, waarvan de eerste volgens de overlevering door Tom Hanks werd gekocht. Dit was dan ook vooral een uithangbord, maar in tegenstelling tot de Tesla Roadster is de eBox grotendeels vergeten.

Dat ondergetekende een Scion xB heeft – en een Tesla had – heeft uiteraard geen enkele rol gespeeld bij de totstandkoming van dit verhaal. Of misschien toch wel, maar dat maakt het vast niet minder interessant. Toch?

Beeld: Plug In America/Wikimedia Commons