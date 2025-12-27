Dacia Spring Electric 70 Essential - €18.000

De wederom vernieuwde Dacia Spring is nog eens €950 goedkoper dan voorheen, toen hij (ook al na de facelift) al eens optrad in deze rubriek. Voor minder geld krijg je voortaan een Spring met de nieuwe Electric 70-aandrijflijn. Dat betekent 70 in plaats van 45 pk, terwijl een nieuwe LFP-accu bijdraagt aan ongestraft opladen tot 100 procent en iets sneller laden. Win-win-win dus, totdat je de uitrusting ziet. De kaalste Essential-uitvoering van de Spring was voorheen niet leverbaar in Nederland, dus voor die ‘oude’ vanafprijs kreeg je meteen een Expression. Die versie kost nu €19.800 en is dus wel degelijk flink duurder geworden, alleen heb je nu de mogelijkheid om uit te wijken naar wat voorheen in andere landen al de instapversie was. Maar is dat ook verstandig?

Aan de buitenkant pik je die Spring Essential er zo uit. Hij doet het zonder de grijze elementen in voor- en achterbumper die de Expression wel heeft, maar ook zonder diens grotere wielen. Ook ontbreken de zwarte sier-elementen op de deuren en zijn de deurgrepen bij gebrek aan lak juist wel zwart als je voor de Essential gaat. Wat ook meteen opvalt, is de interieurkleur. Bij de Expression zijn de bovenste stukken van de rugleuningen namelijk in een bijna witte stof uitgevoerd, wat er vanbuiten lekker eh, uitSpringt. De Essential heeft geheel donkergrijze bekleding, al ziet er dat er afgaande op de foto’s lang niet gek uit.

Qua dashboard verandert er ogenschijnlijk niet zoveel als we in de configurator wisselen tussen Essential en Expression. We zien in beide gevallen een eenvoudig digitaal instrumentarium, in geen van de gevallen een centraal touchscreen (daarvoor krijg je een telefoon-app) en in beide gevallen een stuurwiel met knopjes en een aparte bedieningshendel voor de audio. De goedkoopste Dacia Spring zit in veel opzichten dan ook best aardig in zijn spulletjes. Zo heeft hij standaard een DAB-radio met Bluetooth, maar ook cruisecontrol, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en elektrische ramen voor. De spiegels laten zich alleen handmatig verstellen, maar dat mag best in zo’n budget-mobiel. Er is echter één klein, essentieel knopje dat in de Essential ontbreekt, en dat is die voor de airco. De simpelste Spring heeft zo’n koelfunctie niet, en is daarmee samen met de Sandero bij ons weten de enige nieuw in Nederland verkrijgbare auto zonder airco.

De keuze van de auteur

Een Essential met airco lijkt me prima als het een Spring moest worden, maar die optie bestaat niet. Wie airco wil, moet verplicht voor minimaal een Expression gaan en alleen daarom al zou ik dat altijd doen. De Expression is weliswaar flink duurder, maar een auto zonder airco is behalve oncomfortabel ook behoorlijk onverkoopbaar als je er ooit weer vanaf wilt. Lekker voor die Expression gaan, en de Essential laten voor het ‘showroomlokkertje’ dat-ie is. Laat het daarbij gerust een troost zijn dat de stap naar de duurste Extreme-variant een stuk minder noodzakelijk is dan voorheen, omdat ook de goedkopere versies nu immers 70 in plaats van 45 (!) pk hebben.

Voor €19.800, €1.800 meer dan de Essential dus, krijgt de Expression bovendien ook elektrische ramen achter, elektrisch verstelbare buitenspiegels en wat visuele extraatjes mee. De middelste versie opent ook de poorten naar een optie die zo mogelijk nog essentiëler is dan airco: de mogelijkheid tot snelladen. Die 40-kW DC-optie is dus niet standaard en op de Expression verkrijgbaar tegen achterlating van €600. Altijd doen. De Expression is bovendien in veel meer kleuren verkrijgbaar dan de Essential. Ik kies uit dat uitgebreidere aanbod voor ‘Slate Blue’, waarmee het totaal op 21 mille komt. Het ‘Pack Techno’ van €850 brengt een touchscreen en is zeer verleidelijk, maar maakt de Spring ineens vrij prijzig. Daar zou ik dus nog eens goed over nadenken. Zonder scherm kost ‘mijn’ Spring precies 21 mille, met scherm wordt het €21.850.