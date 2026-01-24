Wie zoveel mogelijk ruimte voor zo min mogelijk geld wil, komt al heel snel bij de Dacia Jogger uit. Dat blijft ook na de facelift zo, al moet je fors bijleggen voor een exemplaar met derde zitrij.

Dacia Jogger Eco-G 120 Essential (5-zits) - €25.200

De facelift van de Dacia Jogger heeft niet veel om het lijf. Net als bij de Sandero, waarop de Jogger is gebaseerd, gaat het om aangepaste lichtunits, nieuwe kleuren en aangepaste bumpers. Ook onderhuids verandert er echter het nodige. Bovendien grijpt Dacia de gelegenheid aan om de prijslijst weer eens flink door elkaar te schudden, waarmee er meer dan genoeg reden is om de Jogger, misschien wel de ultieme Dacia, weer eens op dit podium te hijsen.

De Jogger is als vanouds eigenlijk een extreem verlengde en verhoogde stationwagonversie van de Sandero. Dat maakt hem bijzonder ruim en zelfs geschikt voor zeven zitplaatsen, hoewel dat niet standaard is. Zonder derde zitrij schuif je maar liefst 829 liter aan spullen achter de achterbank, of tot 2.094 liter als je die bank verwijdert. De SUV-achtige aankleding die bij de Sandero onder het Stepway-label optioneel verkrijgaar is, is bij de Jogger trouwens standaard.

De basismotor van de Jogger is nog altijd een kleine turbomotor die naast benzine ook lpg lust. Het gaat echter wel om een nieuw exemplaar met 20 pk meer en een grotere lpg-tank, wat de iets verhoogde vanafprijs tenminste deels compenseert. Bij het configureren van de Jogger moet je als eerste een keuze maken tussen de 5-zitter en de 7-zitter. De derde zitrij is dus geen losse optie, maar wordt door Dacia als een aparte variant met een eigen prijslijst gepresenteerd. Het eerste verschil dient zich ook al meteen aan: de vijfzitter is er als goedkope Essential, de zevenzitter is meteen een Expression. Daardoor is de vanafprijs van de Jogger met zeven zitplaatsen meteen €3.000 hoger dan die van de vijfzitter. Bij gelijke uitrusting is het verschil met €1.000 veel kleiner.

Deze rubriek heet echter niet voor niets ‘Back to basics’, dus vandaag wordt het een vijfzits Jogger in Essential-trim. Het grootste verschil aan de buitenzijde is de kleur. Bij de Expression is het opvallende ‘Rouge Terracotta’ standaard, maar bij de Essential is dat niet leverbaar en dus is deze auto uitgevoerd in het wit dat bij duurdere uitvoeringen 200 euro extra kost. Verdere verschillen: de Essential doet het zonder de in contrastkleur gespoten ‘onderlip’, zonder meegespoten deurgrepen en buitenspiegels, zonder privacy glass, zonder mistlampen voor en zonder zwarte ‘sier-elementen’ op de portieren. Wel heeft hij een opvallende antenne die bij de duurdere varianten juist is weggewerkt. Expression en Essential staan allebei op 16-inch stalen wielen met wieldoppen. Ledkoplampen en -achterlichten zien we ook ongeacht de versie terug.

Dacia noemt de bekleding van de Expression ‘Expression’ en die van de Essential ‘Essential’, maar in de configurator zien we bij de stoelen geen verschil. In beide gevallen zijn de zetels bekleed met een smaakvolle combinatie van zwart en donkerblauw, maar bij de Expression vindt dat donkerblauw ook zijn weg naar dashboard en deurpanelen. Bij de Essential is dat gewoon zwart plastic, wat de boel al meteen kaler doet ogen. Het feit dat ook de aluminiumkleurige sier-elementen van de Expression bij de Essential gewoon zwart zijn, draagt daar ook aan bij. We zien echter wel meer verschillen. Zo mist de basis-Jogger voorin twee usb-c-poorten, ontbreekt de middenarmsteun, is het stuur gewoon van plastic en missen we de twee raamknoppen voor de achterramen en de knopjes van de elektrische spiegelverstelling.

De olifant in de Essential-kamer is echter het ontbrekende touchscreen. In de goedkoopste versie zul je op je telefoon moeten vertrouwen voor navigatie- en andere functies. Bovendien is het audiosysteem erg karig, met twee in plaats van vier luidsprekers.

Wat heeft de basis-Jogger dan wel? Airco, gelukkig, en in tegenstelling tot de Dacia Spring. Ook zit er altijd cruisecontrol op en heeft hij uiteraard centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Ook lichtsensor en regensensor zijn altijd present, dus daar heeft de Jogger-rijder alvast geen omkijken naar.

De keuze van de auteur

Jogger-kopers worden niet alleen voor de keuze gesteld tussen drie uitvoeringen, maar moeten ook kiezen tussen niet minder dan vier aandrijflijnen. Behalve de lpg-optie met 120 pk, kun je ook gaan voor een benzineversie met 110 pk, een Eco-G met lpg en automaat en de Hybrid 155, uiteraard eveneens met automaat. Zelf zou ik vermoedelijk toch gewoon bij de basismotor eindigen, omdat lpg een goede manier is om de kosten te drukken en er door de nota bene lagere vanafprijs van deze versie eigenlijk geen omslagpunt meer is, ondanks de hogere wegenbelasting. Wel zou ik per sé een zevenzitter willen, omdat dat met drie kinderen gewoon een heel fijne toevoeging is die ik vaak zou gebruiken. Daarmee groeien we meteen door naar de Expression, maar dat is niet erg. Die uitvoering is zijn meerprijs in mijn ogen meer dan waard. Het touchscreen, de armsteun, de extra afwerking, de extra speakers, de elektrische ramen rondom, de extra usb-poorten én de veel fraaiere afwerking maken de auto in één keer af. De stap naar de nog luxere Extreme kan ik missen. Niet alleen vanwege diens zwarte wielen en in mijn ogen minder fraaie interieurkleur, maar ook omdat een Expression zelfs met de door mij gewenste opties nog altijd significant goedkopers is dan een gelijkwaardig uitgeruste Extreme.

Opties? Ja, want ik zou er vermoedelijk alle beschikbare pakketten tegenaan gooien. Dat begint bij €600 voor ‘Dacia Media Nav’. Niet vanwege de navigatie (daar is Android Auto voor), maar wel vanwege het uitgebreidere audiosysteem met zes speakers. Over ‘Pack Comfort’ twijfel ik nog, maar automatische airco zou me vermoedelijk wel over de streep trekken om die extra €500 toch ook maar uit te geven. Tot slot is er ook nog pack winter: €300 voor stoelverwarming is zo schappelijk, dat ik gegarandeerd spijt zou krijgen als ik het achterwege zou laten. Ook de kleur gaat geld kosten. Het standaard oranje-achtige is namelijk wel leuk, maar ‘Sandstone’ past wat mij betreft erg mooi bij het deels blauwe interieur. Bovendien is deze kleur nieuw voor de Jogger, altijd leuk. Het resultaat kost €29.100, nog altijd niet veel voor een ruime zevenzitter die in deze vorm in feite van alle gemakken is voorzien.

Als occasion

De Dacia Jogger mag voor een nieuwe auto dan een uitstekende deal zijn, 25 mille blijft een hoop geld. Daarom is het goed om te weten dat het aanbod gebruikte Joggers ook fors toeneemt. Op Autoweek.nl staan op het moment van schrijven dik 250 exemplaren te koop, waarvan de overgrote meerderheid is voorzien van de derde zitrij. Een exemplaar met een hogere kilometerstand haal je al binnen voor minder dan 15 mille. Een zevenzitter met minder dan 100.000 kilometer op de klok is al mogelijk vanaf zo'n €16.000.