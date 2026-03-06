Seat S.A. en Volkswagen hebben het voor elkaar: de in China gebouwde Cupra Tavascan is officieel vrijgesteld van hoge Europese importheffingen. Dat laat zien dat hierover te praten is door autofabrikanten, al horen er wel voorwaarden bij.

In China gebouwde elektrische auto’s die naar de EU worden geëxporteerd, krijgen sinds 2024 een extra hoge importheffing op hun bordje. De reden is dat Chinese fabrikanten gesponsord zouden worden door de staat en daarmee oneerlijke concurrentie zouden vormen voor Europese autobouwers. Omdat die ‘sponsoring’ niet voor ieder merk gelijk is, verschilt ook de hoogte van de importheffing per autobouwer. Het loopt van 7,8 procent (Tesla) tot 38,1 procent (SAIC), bovenop de 10 procent importheffing die sowieso al van toepassing was.

Hoewel er zeker wat te zeggen is voor deze maatregel, zitten er ook haken en ogen aan. Zo betreft het vooralsnog alleen elektrische auto’s, waar onder meer MG en BYD stevig van profiteren door simpelweg hybrides te gaan invoeren. Daarnaast geldt de heffing – logisch voor een importheffing – specifiek voor auto’s die in China zijn gebouwd. Hij geldt dus niet voor elders gebouwde auto’s van Chinese fabrikanten, maar wel voor in China gebouwde auto’s van Europese fabrikanten.

De Cupra Tavascan is zo’n auto. De elektrische Tavascan is technisch gebaseerd op onder meer de Volkswagen ID.5, maar wordt in tegenstelling tot die auto in China gebouwd. In december konden we al melding maken van een kans op een uitzonderingspositie voor de Tavascan. Die uitzonderingspositie is er nu, zij het wel onder voorwaarden. Volkswagen, het moederbedrijf van Seat, het moederbedrijf van Cupra, heeft volgens de Europese Commissie succesvol aangetoond dat de prijsstelling van de Tavascan ‘geen schade toebrengt aan de Europese industrie’. Die prijsstelling kent in het kader van de vrijstelling ook een niet nader omschreven minimum, terwijl de hoeveelheid in de EU verkochte Tavascans juist aan een maximum is gebonden. Volkswagen Anhui, de joint-venture tussen Volkswagen en JAC Motors die de Tavascan bouwt, mag ook geen andere elektrische of plug-inhybride modellen in de EU verkopen.

Deze maatregel is volgens Cupra zelf de redding van de Tavascan en tot op zekere hoogte zelfs Cupra, dat na in de invoering van de heffingen direct in paniek aan de bel trok. Het merk had stevig in de Tavascan geïnvesteerd en vreesde zelfs een serieus verlies van banen in Europa als de auto 'gestraft' zou worden voor zijn Chinese geboorteplaats.

Sinds de lancering van de Cupra Tavascan in 2024 zijn er in totaal 1.685 verkocht, waarvan 1.407 in 2025. Op AutoWeek.nl staan er momenteel 87 Tavascans te koop als jonge occasion, beginnend bij prijzen van rond de 41.000 euro.