Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De nieuwe Citroën C5 Aircross is aanzienlijk goedkoper dan zijn concurrenten én zijn voorganger en alleen daarom al interessant. Is het echter ook echt slim om voor die relatief spotgoedkope basisversie te gaan? Dat zoeken we uit.

Citroën C5 Aircross Hybrid 145pk Automaat You – €37.990

De nieuwe Citroën C5 Aircross heb je al vanaf krap 38 mille, in dit segment eigenlijk een koopje. De Aircross deelt zijn platform als vanouds met de Peugeot 3008 en de Opel Grandland, maar die kosten met vanafprijzen van respectievelijk €43.870 en €40.999 aanzienlijk meer. En dan is de C5 Aircross ook nog eens ruimer, althans qua bagageruimte… Sla deze Carbase-vergelijking er gerust even op na, maar negeer daarbij de continu veranderende prijzen.

In alle gevallen krijg je bij de Stellantis-merken overigens de (mild) hybride aandrijflijn zonder stekker, die inmiddels te boek staat als 145 pk sterk. Prijzen van de aangekondigde plug-in hybride hebben we nog niet, maar de volledig elektrische C5 is ook een klap voordeliger dan zijn zustermodellen. Bij Peugeot en Opel betaal je hier duizenden euro’s extra voor, bij Citroën bedraagt de meerprijs maar €1.500 en plug je dus voor €39.490 een elektrische ë-C5 aan de thuislader. Met de hier getoonde You-uitrusting, dus houd dat en die EV gerust in gedachten.

Ten opzichte van concurrenten buiten Stellantis staat de C5 er zo mogelijk nog beter op. Een Volkswagen Tiguan kost bijvoorbeeld minimaal €48.990 en een Ford Kuga is zelfs met een tijdelijke korting van €4.000 nog duurder (€39.990), al krijg je dan wel meteen een plug-in hybride. Sluiten we het vergelijkingsfeestje af met een blik op de voorganger, dan valt op dat de nieuwe C5 het zelfs daar gunstig van afbrengt. De ‘oude’ C5 Aircross stond in januari namelijk nog voor minimaal €40.470 te boek, al moet gezegd dat het toen wel meteen om een Plus ging en die versie nu €40.990 kost.

Van You tot Max

In totaal is de nieuwe C5 Aircross er in vier verschillende uitvoeringen: You, Plus, Business en Max. Waar de Business bij de C4 een bijzondere positie inneemt en soms zelfs goedkoper is dan de basisversie lopen de prijzen bij de C5 keurig op bij elke nieuwe stap. De You-versie heeft geen dakrails, maar dat geldt grappig genoeg ook voor elke andere uitvoering. Wel uniek voor de instapper is dat er geen donker privacy glass is. De Hybrid You is bovendien de enige C5 Aircross die op 18-inch wielen staat. Alle andere uitvoeringen en de EV hebben minimaal 19 inch. De basiskleur mag er ook zijn: Ruby Red is gratis, voor een van de overige vijf tinten betaal je €850. Toch wacht hier nog een kleine teleurstelling, want het donkere en gedekte Astoria Green lijkt in niets op het gewaagde felgroen dat Citroën bij de introductie toonde.

De afwerking van voor- en achterbumper is vanaf de Plus net wat fraaier, met hoogglanszwarte en Satin Chrome-accenten die op de You ontbreken. Overigens kun je aan de voorbumper ook zien of het hier een elektrische of hybride C5 betreft, want laatstgenoemde heeft een extra koelsleuf boven de kentekenplaat. Onzichtbaar, maar wel relevant is het feit dat de buitenspiegels bij de You niet elektrisch inklapbaar zijn.

Een C5 Aircross You is wellicht nog gemakkelijker te herkennen door een blik naar binnen te werpen. Stoelen, deurpanelen en dashboard zijn hier namelijk uitgevoerd in het lichte Urban Grey, wat voor een aanzienlijk scherper contrast zorgt dan het Metropolitan Blue van de Plus- en Business-versies. De Max heeft weer een andere kleur blauw en is optioneel verkrijgbaar met een lichtgrijs kunstleren interieur, dat op de plaatjes grappig genoeg weer erg op het ‘basis-binnenste’ van de You lijkt. De stoelen zijn ook net even anders bij de instapper. Zo heeft de bestuurdersstoel zes in plaats van acht verstelrichtingen en is de achterbankleuning bij de You niet verstelbaar, maar gelukkig wel in drie separate delen neerklapbaar. Ook gaat het zelfs hier om Citroëns befaamde Advanced Comfort-stoelen met extra dikke schuimvulling, dus lekker zacht.

Kijken we hier verder om ons heen, dan valt op dat adaptieve cruisecontrol, een regensensor, klimaatregeling met twee zones en een middenarmsteun met een gekoeld opbergvak gewoon present zijn in de basisversie. In de bagageruimte treffen we nog een verstelbare vloer aan en het digitale deel wordt verzorgd door de combinatie van een verticaal 13-inch scherm (nieuw en uniek binnen Stellantis) en een 10-inch instrumentarium, helemaal mooi.

‘Keyless entry’, een draadloze telefoonlader, stoelverwarming en een automatisch dimmende binnenspiegel missen we trouwens nog wel, terwijl de verwende SUV-rijder ook meer rijhulpjes en een ‘handsfree’ elektrische achterklep zou kunnen wensen. Wie deze zaken wil hebben, moet verplicht naar een duurdere uitvoering. Losse opties zijn er namelijk niet voor de You-versie, terwijl veel van de genoemde zaken zelfs bij duurdere versies onderdeel zijn van een optiepakket.

Dat brengt ons bij een klein pijnpuntje, want de verschillende uitrustingsniveaus onderscheiden zich meer met aankleding dan met uitrusting. Losse opties en pakketten zijn al snel alsnog nodig en dat drijft de prijs op, maar in de basis zijn prijs en uitrusting dik voor elkaar bij deze C5.

De keuze van de auteur

Control+F, ‘pano’. Het is een bijna standaard commando in de prijslijst voor deze jongen, die toch graag wil weten wat er allemaal mogelijk is op het gebied van extra licht en lucht. Het panoramadak van de C5 Aircross kan inderdaad open, maar kost €1.250 en is pas beschikbaar vanaf de Business van €41.890. Dan hebben we het dus ineens wel over een auto van €43.140, die dan nog steeds geen stoelverwarming heeft, wat weer op te lossen is door voor €650 het Pack Winter’(met allseason-banden!) te selecteren.

Dan kost het totaal ineens €43.790 en knallen we daar dan nog de kleur blauw tegenaan – staat mooi bij de blauwe stoelbekleding van de Business – dan staat er volgens de configurator ineens een C5 van € 44.913. Dit is wel de versie die ik binnen de grenzen van het redelijke (we laten de Max links liggen) het liefst zou hebben, maar met een You is heus ook goed te leven.