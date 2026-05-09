De Wegenwacht bestaat 80 jaar en dat wordt gevierd met een tentoonstelling van 25 iconische voertuigen bij Visscher Classique in Buren.

De klassieke BMW’s hebben de centrale loods van het museum in Buren nog maar nauwelijks verlaten of een parade van geel Wegenwacht-materieel is naar binnen gereden. Tot 1 november staan er maar liefst 25 klassieke en moderne(re) ANWB-voertuigen tentoongesteld bij Visscher Classique, waaronder de auto waarmee het in 1959 allemaal begon: de Citroën 2CV in bestel-uitvoering.

Na jaren van voorbereiding in samenwerking met de Britse AA heeft Nederland op 15 april 1946 zijn eigen pechhulpdienst: de ANWB Wegenwacht. Wie lid wordt, krijgt een schildje dat op het voertuig bevestigd moet worden zodat de mobiele hulpverleners weten wie ‘recht op hulp’ heeft. In de beginjaren rijden de Wegenwachters rond op gele motorfietsen met zijspan, van Harley-Davidson, BSA of het Belgische Saroléa.

De eerste Wegenwacht-auto’s komen in 1959. De keuze valt op de ‘besteleenden’ van Citroën, die de voorkeur krijgen boven auto’s als de Ford Anglia, Fiat 500 en Renault 4. Laatstgenoemde debuteert later alsnog, nadat ook de Daf 33 en Citroën Ami zijn geprobeerd maar om verschillende redenen niet voldoen.

Vanaf eind jaren 70 ruilen de Wegenwachters hun vertrouwde Viertjes om voor Volkswagens Golf met dieselmotor, waarna de pechhulpdienst tot aan de dag van vandaag trouw blijft aan de modellen van VW.

Tussen alle gele auto’s en motorfietsen tref je ook een blauwe BMW-motorfiets en een Chevrolet 3100-bestelbus met hetzelfde kleurenschema. Dit waren de zogenaamde ANWB Technomobielen. In 1948 wordt deze ‘onderhouds-expertisedienst’ opgericht met als doel om de voertuigen van de leden ‘deskundig te laten onderzoeken’. Achterop het dak van de Chevy-bus staat een enorme snelheidsmeter waarmee auto’s die er achter rijden hun eigen snelheidsmeter kunnen controleren en indien nodig laten bijstellen.

De tentoonstelling ‘80 jaar ANWB’ bij Visscher Classique in Buren loopt tot 1 november. Kijk voor meer informatie op de website van het museum.