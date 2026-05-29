De Chinezen willen Japan op eigen terrein verslaan

Japan regelt zijn autozaakjes doorgaans zelf en doet dat met veel succes. Toch moeten ook de Japanners oppassen, want de Chinezen azen op het meest Japanse stukje van de Japanse automarkt. Na BYD opent ook Chery daar de aanval.

Wat is het meest Japanse stukje van de Japanse automarkt? Juist: kei-cars. Die typisch Japanse minibusjes vind je in die vorm nergens anders en toch zijn ze in Japan niet aan te slepen. De populairste auto van Japan is zelfs steevast zo’n kei-car, waarvan het formaat en (indien van toepassing) de cilinderinhoud aan strakke regels gebonden zijn.

Wie dus als buitenlandse fabrikant succesvol wil zijn in Japan, zal zo’n kei-car moeten ontwikkelen. Dat heeft echter ook forse nadelen, want je ontwikkelt zo’n ding ook wel meteen uitsluitend voor Japan. Op een enkele uitzondering na zit geen andere plek op aarde op precies zo’n autootje te wachten, dus de markt is op wereldniveau klein. Dat verklaart uiteraard ook mede waarom niet Kia en Volkswagen, maar Honda en Daihatsu die kei-markt domineren. Japan is sowieso erg gesloten als het om auto’s gaat: het gros van de verkochte auto’s hier komt uit eigen land.

Toch lijken verschillende Chinese merken nu de aanval op het hart van Japans auto-aanbod te openen. Na de BYD Racco is nu namelijk de Emta aangekondigd. Dat is het eerste product van EMT, een joint venture tussen Chery (juist, uit China) en de Japanse onderdelenleverancier Autobacs Seven. De Emta prijkt nog slechts op één foto en specificaties hebben we ook al niet, maar het moge duidelijk zijn dat dit een keicar volgens klassiek recept is. Smal, hoog, ruim en slim dus, maar ook volledig elektrisch. In dat specifieke deel van de markt heeft Nissan het tot op heden vooral voor het zeggen: de Nissan Sakura is zelfs de populairste EV van Japan.

Volgens het Japanse Kyodo News wordt er goed naar de input van de Japanners geluisterd, maar vindt de productie vooralsnog in China plaats. Dat lijkt ons de juiste taakverdeling vanuit het oogpunt van de Chinezen, die gezien het beperkte elektrische aanbod mogelijk best een succeskansje hebben met dit specifiek voor Japan ontwikkelde product.