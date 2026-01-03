Dit verhaal begint niet in de ontwerpstudio van Chevrolet, maar op de North American International Auto Show in januari 1999. Daar staat de Chrysler PT Cruiser te pronken. Zonder die retro auto was de Chevrolet HHR er nooit gekomen.

De Chrysler PT Cruiser is een slimme kruising tussen een stationwagen en een MPV, met een opvallend retro-sausje. Vooral babyboomers, op dat moment rond de vijftig, vallen massaal voor het uiterlijk van de PT Cruiser, dat is geïnspireerd op de hot rods die ze kennen uit hun jeugd in de jaren 50. Ontwerper Bryan Nesbitt is in één klap de rijzende ster van de auto-industrie. Terwijl de PT Cruisers als warme broodjes over de toonbank vliegen, klinkt in de glazen torens van het General Motors Renaissance Center het geluid van knarsende tanden. General Motors heeft een vergelijkbare wagen in zijn showrooms staan. De Pontiac Aztek is echter geen nostalgisch retromodel, maar een futuristisch vrijetijdsapparaat dat nog het meeste weg heeft van een Amerikaanse Fiat Multipla. De meeste Amerikanen vinden hem afschuwelijk en lopen er met een grote boog omheen.

Ontwerper bij Chrysler weggekocht

The General laat het er niet bij zitten en besluit de aanval in te zetten met een eigen versie van de PT Cruiser. Het concern neemt daarbij geen halve maatregelen: het kopieert niet alleen het concept van de PT Cruiser, maar koopt voor de zekerheid ook maar meteen ontwerper Bryan Nesbitt bij Chrysler weg. Die doet zijn kunstje en in januari 2005 presenteert GM het resultaat: de Chevrolet HHR. De HHR volgt het recept van de PT Cruiser nauwkeurig: een praktische, betaalbare stationwagon, overgoten met een flinke dosis retro-saus. Dat de HHR het directe gevolg is van de succesvolle PT Cruiser ontkent Chevrolet natuurlijk in alle toonaarden. Volgens Chevrolet is de HHR, met zijn handige vlakke laadvloer en praktische opbergmogelijkheden, een ‘moderne evolutie van de Chevrolet Suburban uit 1947’.

Vijf jaar later, maar HHR doet het best aardig

Kopie of niet, de HHR legt Chevrolet geen windeieren. Ondanks dat de wagen pas vijf jaar ná de PT Cruiser op de markt komt en de retro-golf al een beetje is afgevlakt, doet hij het goed. General Motors verkoopt er tussen 2006 en 2011 ruim een half miljoen. Dat is de helft van het aantal PT Cruisers, maar de Chrysler staat tien jaar in de prijslijsten, de HHR maar zes. De schoonheidsprijs verdient het niet, maar in het geval van de Chevrolet HHR staat als een paal boven water: beter goed gejat dan slecht bedacht!

Showdebuut in 2005

De Chevrolet HHR maakt zijn debuut op de LA Auto Show in januari 2005. Hij is leverbaar met twee motoren en in vier uitrustingsniveaus. In 2007 introduceert Chevrolet een panel van-variant met dichte achterzijde, in 2008 volgt een snelle SS-versie met 260 pk. In mei 2011 stopt de productie.

Smaak is persoonlijk, maar de Chevrolet HHR oogt wat evenwichtiger dan de Chrysler PT Cruiser. De wagen is tussen 2008 en 2011 leverbaar in Nederland, maar een groot succes wordt het niet. De teller blijft steken op 189 stuks. Grappig genoeg verkoopt Chrysler in diezelfde periode maar 145 PT Cruisers in Nederland.