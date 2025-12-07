De kwakkelende Britse economie krijgt een flinke impuls van de oldtimersector. Historische voertuigen dragen jaarlijks omgerekend 8,2 miljard euro bij aan de Britse economie, garanderen tienduizenden banen en trekken recordaantallen liefhebbers aan.

Dat blijkt uit onderzoek van de Federation of British Historic Vehicle Clubs (FBHVC). Tegelijkertijd waarschuwen de onderzoekers in hun rapport voor bedreigingen: de gemiddelde klassiekereigenaar vergrijst en er is dringend behoefte aan financiering om een nieuwe generatie technici en restaurateurs op te leiden. Dit zou essentieel zijn om het historisch rijdend erfgoed van het Verenigd Koninkrijk voor de toekomst te behouden.

“Dit onderzoek benadrukt hoe belangrijk de historische voertuigensector is voor de Britse economie, cultuur en gemeenschappen”, reageert David Whale, voorzitter van de FBHVC op de website van de koepelorganisatie. “Maar we kunnen dit succes niet als vanzelfsprekend beschouwen. De gemiddelde eigenaar is nu 66 jaar en we moeten dringend de volgende generatie inspireren en opleiden. Initiatieven zoals ons youngtimer-programma voor auto’s van twintig tot dertig jaar oud en bedrijfsgerichte leertrajecten zijn cruciaal om te garanderen dat deze voertuigen, en de vaardigheden om ze te onderhouden, behouden blijven voor de toekomst.”

Inclusieve hobby

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat een derde van de klassiekereigenaren in het VK omgerekend minder dan €40.000 verdient. ‘Dat toont aan dat het een inclusieve hobby is’, zo concluderen de rapporteurs. Britse eigenaren investeren gemiddeld omgerekend €5.172 per jaar aan onderhoud van hun voertuigen.

Het Verenigd Koninkrijk telt naar schatting 690.777 eigenaren van historische voertuigen, en meer dan 22,7 miljoen volwassenen beschouwen volgens het onderzoek historische voertuigen als een belangrijk onderdeel van het Britse erfgoed. Meer dan 9,7 miljoen Britten geven aan dat ze graag een historisch voertuig zouden willen bezitten, en 4,3 miljoen van hen bezochten vorig jaar een evenement met historische voertuigen – een stijging van 100 procent sinds 2020.

