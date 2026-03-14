'De brandstofmeter van mijn vaders Hyundai ix20 blijft altijd op vol staan'

Ook als er al veel benzine uit is

Hyundai ix20
AutoWeek-lezer Johan Degen wil de Hyundai ix20 van zijn vader verkopen, maar niet voordat er een langdurend probleem aan deze kleine MPV is opgelost. Al sinds de aanschaf in 2017 kampt de auto met een probleem aan de brandstofmeter. Die blijft altijd op vol staan, ook al is er al veel benzine uit de tank. Deze vraag leggen we voor aan een expert uit ons specialistenpanel.

Johan Degen: “In 2017 heeft mijn vader een Hyundai ix20 (bouwjaar 2013) gekocht met inmiddels 35.000 kilometer ervaring. Sinds de aanschaf heeft hij problemen gehad met de brandstofmeter. Deze blijft ‘vol’ aangeven, ook al is na een tankbeurt 200 kilometer gereden. Er is destijds onder garantie een nieuwe vlotter gemonteerd, dit hielp slechts even. Daarna is de complete tellerunit vervangen, maar dit bracht geen soelaas. Inmiddels mag hij geen auto meer rijden en is mij gevraagd om de auto te verkopen. Het zou mooi zijn als de brandstofmeter weer zou werken i.v.m. de verkoopprijs. Hebben jullie enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en of het nut heeft om het te laten maken? Simpel een nieuwe kabel trekken, zal met alle elektronica waarschijnlijk niet werken.”

Tankvlotter mogelijk stukgedrukt

Harry Habraken, auto-expert, taxateur en aankoopadviseur: “Het eerste waar ik aan dacht, is dat de tankvlotter wederom defect is, aangezien dit ‘even’ heeft geholpen. Ik heb wel eens meegemaakt dat door een ontluchtingsfout de tank in elkaar werd gezogen, waardoor de tankvlotter werd stukgedrukt. Een stalen tank kan ingedrukt blijven en een kunststoftank gaat weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm, maar ondertussen is dan wel de tankvlotter stukgedrukt. Is dit het niet, dan lijkt dit een hardnekkig probleem waarbij alle zaken die daarmee te maken hebben, inmiddels zijn vernieuwd. De reparatie diagnosticeren is een idee, maar gaat geld kosten. Op de dagteller rijden, blijft dan een creatieve, gratis oplossing.”

Zo zou het moeten zijn in de Hyundai ix20.

Wat zou Johan nog kunnen vragen voor een Hyundai ix20?

