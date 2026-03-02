De BMW M2 CS met Track Kit is nog maar net legaal

50 millimeter oftewel 5 centimeter. Dat is het verschil tussen legaal en illegaal bij de nieuwe Track Kit voor de M2 CS. We praten dan over de gigantische achtervleugel, die handmatig 50 mm naar voren of naar achteren kan worden geschoven. De achterste stand noemt BMW ‘Race Mode’ en dat is niet zomaar, want de vleugel steekt dan voorbij het achterste punt van de auto en dat maakt hem kennelijk illegaal. Schuif de vleugel 50 mm naar voren – juist: Street Mode – en de boel voldoet ineens weer aan de Duitse en daarmee Europese wet. We raden ijverige politieagenten dan ook aan om zeker een rolmaatje mee te nemen in de auto, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat M2-eigenaren zomaar straffeloos in Race Mode gaan rondrijden. Toch?

De Track Kit voor de M2 CS maakt de toch al heftige CS – op zijn beurt de overtreffende trap van de van nature imposante M2 – nog heftiger. Het is een pakket voor wie de M2 daadwerkelijk graag alle hoeken van een circuit laat zien, of dat tenminste wil uitstralen. Behalve die giga-vleugel, die overigens ook op andere manieren verstelbaar is, brengt het pakket een verstelbare carbon splitter voor onder de voorbumper, ‘canards’ voor op diezelfde voorbumper, extra luchtgeleiding naar de oliekoeler en een uniek onderstel waarvan de demping en de rijhoogte uitgebreid verstelbaar is.

Het hele pakket kost wel wat: in Duitsland betaal je er maar liefst €23.500 voor, ex btw en installatie. Voor dat bedrag koop je ook een gebruikte M240i, het ‘milde’ broertje van de M2, al moet je dan wel genoegen nemen met één van de goedkoopste exemplaren. De goedkoopste echte M2 kost op onze site €39.750 en heeft maar liefst 175.000 kilometer op de klok. En nu maar hopen dat die kilometers op de weg en niet op het circuit zijn afgelegd…