De BMW iX4 wordt een iX3 met een hoekje minder - Vooruitblik

De gloednieuwe BMW iX3 pakt het op tal van fronten heel anders aan dan de reguliere X3. Bovendien lijkt familie-uitbreiding voorbehouden aan de elektrische iX3. Er komt een variant naast te staan met een schuin aflopende daklijn: de iX4.

Waar de vorige BMW iX3 nog een elektrische versie van de brandstof-X3 was, is het tegenwoordig een ander verhaal. De eerder dit jaar gepresenteerde nieuwe iX3 is een geheel separaat ontwikkeld model, op een platform dat puur voor elektrische auto’s is bedoeld. Bovendien is de iX3 vormgegeven volgens een nieuwe designtaal.

Hoewel de X3 ook nog behoorlijk vers is, kwam die nog net van een oudere tekentafel. De iX3 volgt de ontwerpfilosofie die oorspronkelijk voorbehouden leek aan de zogenoemde elektrische Neue Klasse-modellen. Inmiddels weten we dat ook nieuwe BMW’s met een verbrandingsmotor die lijnen gaan volgen. Deze designtaal kenmerkt zich door, voor BMW-begrippen, vrij rustige vormen, een bijzonder subtiele ‘nieren’-grille en relatief vlakke verlichting. Er zit een hintje retro in, al past het met zijn meer minimalistische insteek ook erg goed in de huidige tijd.

Kosten en baten

Hoewel de BMW iX3 het zowel met zijn basis als met zijn lijnenspel nogal anders aanpakt dan zijn conventionelere broer, zijn er wel degelijk paralellen. Zo krijgt de iX3 net als de X3 voorheen een broer met een schuiner aflopende daklijn. Je raadt het al; die heet iX4. Het lijkt erop dat een nieuwe X4 naast de huidige X3 niet meer komt en dat mag je gerust opmerkelijk noemen. Dan blijft de uitbreiding dus voorbehouden aan het elektrische equivalent van de X3; toch weer een verschil.

In grote lijnen blijft het bij de iX4 bij het bekende, met als grote verschil dat het dak vanaf de C-stijl (en in feite zelfs al vanaf de B-stijl) scherp naar beneden afloopt. Dat weten we niet alleen zo zeker omdat dit over het algemeen de aanpak is bij dit soort soms als ‘coupé-SUV’ aangeduide modellen, maar omdat we de iX4 al daadwerkelijk hebben gezien. Onze spionagefotograaf legde een stevig ingepakt testexemplaar vast en daaraan was de vorm al duidelijk af te lezen.

Verder is helder dat de BMW iX4 achterop zijn fastbackklep een subtiel spoilertje heeft zitten. Waarschijnlijk zit die er standaard op, ongeacht de gekozen uitvoering. Opvallend is verder dat zijn raamlijn relatief stevig naar achteren oploopt. Al met al lijkt het een recept voor een forse dode hoek.

Een ander niet te miskennen nadeel van zo’n koets is dat er minder hoofd- en bagageruimte is dan in de iX3. Daarin lun je 520 liter ruimte benutten en met de achterbank plat is zelfs 1.750 liter. Dat zijn waarden die de iX4 logischerwijs niet haalt. In feite lever je die ruimte in voor een wat gestroomlijnder uiterlijk.

Maar er zit ook een voordeel aan de afwijkende daklijn. Dikke kans dat de iX4 een wat lagere luchtweerstand heeft dan de iX3 en dat vertaalt zich in een grotere actieradius. Kijkend naar de BMW iX3 zetten we in op een maximaal rijbereik van wellicht zo’n 815 of 820 km. De iX3 schopt het tot 805 km. Prachtige waarden, die onder meer te danken zijn aan een 108-kWh accupakket.

Dat pakket is bovendien razendsnel bij te laden, met tot 400 kW laadvermogen. In slechts tien minuten moet je in optimale omstandigheden al 350 km rijbereik kunnen bijladen. Aan vermogen schort het evenmin. De BMW iX3 is geïntroduceerd met twee samen 470 pk sterke elektromotoren. Dat is genoeg voor een razendsnelle sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 4,9 seconden. En dan te bedenken dat er ongetwijfeld sterkere versies in het vat zitten ...

Er komt nog meer

Voor wie met minder kan leven, zitten er vrijwel zeker achterwielaangedreven iX4’s in de pijplijn. Die komen logischerwijs met hetzelfde accupakket nog wat verder. Dat belooft wat. BMW heeft verder werk gemaakt van een optimale gewichtsverdeling en mede dankzij digitale superbreinen moet de stuur- en remrespons eveneens erg goed zijn. Wie er een stevig potje wil sturen, komt vermoedelijk wel aan zijn trekken. Het duurt helaas nog een poosje voordat we dat kunnen proberen. Waarschijnlijk verschijnt de BMW iX4 op zijn vroegst in de tweede helft van 2026.

Beeld: Illustraties BMW iX4 (van Larson) en spyshot met onderschrift: De iX4 is al gecamoufleerd gespot.