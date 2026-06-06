De BMW 740 xDrive is de eerste op benzine – Back to basics

BMW 740 xDrive - €150.258

Dat hijsen is in dit geval net wat makkelijker dan als we voor de elektrische i7 waren gegaan, want de 740 xDrive is de minst zware variant van de vernieuwde 7-serie. Hij weegt alsnog 2.235 kg, maar goed. Zijn bagageruimte is trouwens ook nipt groter dan bij de EV’s, al zal die 540 tegen 525 liter voor niemand van doorslaggevend belang zijn. Het simpele feit dat hier een verbrandingsmotor onder die ellenlange motorkap ligt, is dat misschien wel. Natuurlijk voldoet een EV voor het gros van de bestuurders ook, maar een 7-serie-klant is een veeleisende klant en heeft wellicht gewoon geen zin in laadstops. Plug-in hybrides zijn er nog niet, al komen ze wel. Voor Nederland blijven die varianten ongetwijfeld een prima compromis, wellicht ook met een lagere vanafprijs door minder bpm. Plug-ins zijn echter ook zwaar en complex en dat vindt niet iedereen wenselijk.

Denk die elektrische 7-serie er vandaag trouwens gerust bij, want los van de aandrijflijn is het verschil met de 740 minimaal. Als i7 xDrive50 kost deze auto € 127.971, als benzinegestookte 740 dik 150 mille. Dat is uiteraard vooral een Nederlands probleem en kijken we even naar België, dan blijken de i7 50 en de 740 exact even duur. Aan uitvoeringen doet BMW niet, aan opties en pakketten des te meer. Dat begint bij het obligate M-Sportpakket, maar er zijn veel snellere manieren om de prijs te doen stijgen. Zo kun je opteren voor een ‘BMW Individual Premiere Collection’ van 169 mille en is diezelfde feest-editie in combinatie met een M Sport (Pro-)pakket nog duurder. De standaardversie oogt lekker strak en opgeruimd, vooral door de geheel in carrosseriekleur uitgevoerde bumpers. Eenvoudig ‘Alpinweiss’ is de enige gratis kleur en zelfs in dit segment hoef je bij BMW niet om kosteloze upgrades naar metallic-tinten te vragen, zoals we bij Mercedes vaak wel zien. Standaardkleurtjes variëren van €1.395 tot €4.995. Een lakkleur uit het uitgebreide Individual-aanbod kost je €7.095 en wil je een tweekleurige 7-serie, dan komt er €12.495 bovenop de prijs. Tweekleurig met ‘Sonderlackierung’ op verzoek kan natuurlijk ook: €19.995.

Het is een tekenend begin van de optielijst van de BMW 7-serie. Die zit uiteraard tjokvol luxe, variërend in prijs en onzinnigheid. Een volledig standaard 740 zal vermoedelijk letterlijk nooit worden besteld, al is er met de standaarduitrusting eigenlijk niets mis. Driving Assistant Plus-rijassistentie, een 3D-head-updisplay, een passagiersdisplay, een verlichte grille, glazen (!) interieur-accenten, stoelverwarming voor en achter en zonneschermpjes zijn bijvoorbeeld allemaal standaard. Ook pure luxe als verwarmde armsteunen en Soft Close-sluithulp voor de portieren zit er altijd op, net als luchtvering, achterwielsturing en een panoramadak. Niet alleen voorin, maar ook achterin kan iedereen een eigen temperatuur instellen, terwijl audio van de firma Bowers & Wilkins voor uitstekende geluidskwaliteit zorgt.

In dit topsegment zien we dan ook steeds vaker dat absolute luxe de basis vormt en alleen pure weelde nog op de optielijst staat. Soft Close kan worden aangevuld met volledig elektrisch sluitende portieren, Bowers en Wilkins levert een nog beter audiosysteem, kunstleer maakt plaats voor echt leer en prachtige ledkoplampen worden tegen meerprijs voorzien van diamant-achtige elementen. Allemaal mooi, maar geen van allen noodzakelijk.

De keuze van de auteur

Goed, echt leer is misschien wel noodzakelijk. Of eigenlijk niet, maar in een 7-serie wel, tja, passend. De geur en het gevoel van een echte koeienhuid is toch van een ander niveau dan het kunstmatige spul, hoe goed dat tegenwoordig ook is. Die upgrade zou ik dus zeker wel maken, waarbij een ander kleurtje dan zwart overigens ook tot de verplichte nummertjes wordt gerekend. Opnieuw zijn er opties voor vijfcijferige bedragen, maar in de meer bescheiden categorie van €2.745 gaat de leer-keuze tussen donkerbruin, ‘Smoke White’ en het bekende ‘Tartufo’. Ik heb een voorkeur voor een van die laatste twee en opteer in dit geval voor de semi-witte optie. Die opent namelijk de poort naar een onpraktische, maar prachtige Individual-optie: een wit stuurwiel, toch net wat exclusiever. Het standaardhout van precies 0 euro is dan ineens ook best prima, dat scheelt weer. Overigens maak ik bij het interieur wel even een punt van orde over het feit dat zwarte hemelbekleding hier ongeacht de leerkeuze verplicht lijkt te zijn. Ik wil een lichte hemel, maar dat kan helaas alleen bij het nepleer.

Het wit staat de 7 in mijn ogen fantastisch, al zou ik dan altijd upgraden naar metallic ‘Mineralweiss’. Vandaag gaan we echter voor het even prachtige als nieuwe Vancouver Green, dat een mooi contrast vormt met mijn fris-lichte interieur. 21-inch V-spaak-wielen ogen net wat klassieker dan de standaardhoepels en kosten met €1.845 niet eens zoveel in de wereld van de 7-series. Qua opties gooi ik er nog het Connoisseur Pack van €2.995 tegenaan, vooral vanwege de stoelventilatie. Het Sky Lounge-dak van €995 is onzinnig, maar te mooi om te laten liggen. Los daarvan denk ik dat ik me goed zou kunnen inhouden als het om de opties gaat. Natuurlijk is een compleet afgeladen 7-serie met loungestoelen achterin en leer tot op het plafond prachtig, maar zoals hij er nu staat is deze 7 ook heerlijk en bovendien nog lekker betaalbaar. Onee, toch niet: € 162.540.