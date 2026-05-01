De Bentley Flying Spur kreeg in 2024 nog een reeks nieuwe PHEV-aandrijflijnen, maar het uiterlijk bleef daarbij grotendeels ongemoeid. Dat lijkt bij de aanstaande tweede facelift zo te blijven, totdat je beter kijkt.

De Bentley Continental-reeks werd in 2024 grondig vernieuwd. De nieuwe neus en kont, het nieuwe interieur en de nieuwe aandrijflijnen waren voor Bentley genoeg reden om van een nieuwe generatie te spreken, al houden wij het liever op een stevige facelift. Die nieuwe aandrijflijnen – zonder W12, maar met tot 782 pk sterke plug-in hybridekracht – werden sindsdien ook al in de vierdeurs Flying Spur en platformgenoot Porsche Panamera gestopt. De Flying Spur kreeg daarbij ook al een subtiele facelift, maar je moet goed kijken om het verschil te zien. Dat verandert als Bentley binnenkort écht aan het vernieuwen slaat met de Flying Spur.

Deze spionagebeelden zijn het bewijs van zo’n tweede facelift. Die lijkt eerst opnieuw van subtiele aard, maar een tweede blik leert ons toch wat anders. Zo zijn de koplampen van dit testexemplaar slechts afleidende stickers. Daaronder zitten de echte lichtunits, die een heel andere vorm krijgen dan nu het geval is. Het uiteinde is bijvoorbeeld niet meer rond, maar plat. Dat zou kunnen betekenen dat de Flying Spur koplampen krijgt zoals de Continental GT, niet onlogisch. Een iets of flink andere invulling kan ook nog, maar reken in ieder geval op een stevig verbouwde voorzijde met een nieuw ingedeelde voorbumper.

Aan de achterkant verandert minder. Hoewel de vorm van de achterlichten behouden blijft, is de hier zichtbare indeling opnieuw een sticker en zal het licht dus in een ander patroon schijnen. De horizontale vouw over de klep is bovendien verdwenen, terwijl het Bentley-logo iets naar beneden is gezakt. Strakker en anders, zij het niet zo anders als de voorzijde.

Omdat de technische updates al zijn geweest, verwachten we op dat vlak ditmaal geen grote updates voor de Flying Spur. Wel wordt het interieur opnieuw gemoderniseerd, maar met behoud van de weelde die je van een Bentley mag verwachten.