Is de Bentley Bentayga je te chic? Pak dan pen en papier erbij om Bentley aan te schrijven en te verzoeken een productieversie van deze Bentayga Concept X te maken.

De Bentley Bentayga bestaat al jaren in diverse smaken. Het neefje van de Audi Q7, Lamborghini Urus en Volkswagen Touareg is er als verlengde Bentayga Extended Wheelbase, als Azure en bijvoorbeeld als machtige Speed. Een variant met offroad-opsmuk bestaat niet, maar toch lijken de Engelsen te spelen met de gedachte een dergelijke offroadvariant te gaan voeren. Dit is de Bentley Concept X.

De Bentley Bentayga Concept X is een offroadversie van de Bentayga die helemaal is toegespitst op scheuren in de sneeuw en op ijs. De vooralsnog eenmalige variant is gebaseerd op de Bentayga Speed en heeft dus dezelfde 650 pk sterke 4.0 V8 met twee turbo's onder de kap. Hij staat 5,5 centimeter hogen op zijn poten, heeft langere veerwegen, kan tot 55 centimeter diepe beekjes en riviertjes doorwaden en heeft een spoorbreedte die 12 centimeter groter is. Om te voorkomen dat het 22 inch lichtmetaal en de daaromheen gevouwen offroadbanden tegen de wielkasten schuren, zijn de wielkasten aan beide kanten met vier centimeter verbreed.

Bentley windt er geen doekjes om en zegt dat het met de Bentayga X Concept wil uitvogelen of er markt is voor een offroadversie van de normaliter 'statige' Bentayga. Mocht die productieversie komen, dan krijg je de ijskart op het dak er natuurlijk niet bij. De verstralers evenmin, maar de Akrapovic-uitlaat onder de SUV mogelijk wel.