Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De kans is groot dat er over een tijdje helemaal geen Volvo-stationwagon meer te koop is. Nu dat nog kan kiezen we dus snel een fraaie V60 uit, al zijn we vooral benieuwd of de basisversie wel echt zo begerenswaardig is.

Er zijn maar weinig merken die zo sterk met een carrosserievorm verbonden zijn als Volvo met de stationwagen. Volvo bouwt ze al sinds de jaren 50 en leverde sindsdien heel wat legendarische modellen af, van de 240 tot de 850 later de V70. De huidige V90 en V60 geven iets meer voorrang aan uiterlijk vertoon boven praktisch gebruiksgemak, maar zijn met hun rechte dak en strakke design toch nog onmiskenbaar Volvo-stations. De V90 staat op het punt om te vertrekken. Voor de kleinere en grappig genoeg ook hoekigere V60 geldt dat nog even niet, maar een opvolger voor dit model hoeven we waarschijnlijk evenmin te verwachten. Genieten nu het nog kan is het devies, en gelukkig blijkt dit in 2018 gelanceerde model de tand des tijds goed te doorstaan.

Volvo heeft de V60 niet alleen nog op de prijslijst staan, maar hanteert zelfs drie separate prijslijsten voor de V60. Allereerst is er de prijslijst voor de plug-inhybride, die met een elektrische actieradius tot 92 kilometer en weinig bpm voor Nederland eigenlijk de meest logische keuze is. Hij is er vanaf €51.995. Wie niet wil stekkeren moet bijbetalen om voor €55.895 in een B4 met Core-uitrusting te stappen, en die B4 heeft zijn eigen prijslijst. De plug-in lijkt dus het goedkoopst, maar dan heb je buiten de Essential Edition gerekend. Die absolute basisversie is eveneens voorzien van de mild-hybride aandrijflijn met 197 pk en is met €47.895 zelfs voordeliger dan de voordeligste T6 plug-in hybride.

Die Essential Edition heeft zijn eigen prijslijst en is aan de buitenkant niet of nauwelijks te onderscheiden van de veel duurdere Core. Beiden zien er in basisvorm ook echt behoorlijk basaal uit, maar daar spelen de standaard lakkleur ‘Vapour Grey’ en de wat simpel ogende 17-inch wielen ook een rol in. De raam- en bumperlijsten zijn altijd zwart, want chroom (Volvo noemt dat ‘Bright’) is alleen mogelijk op de plug-inhybride.

Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen de Essential en de Core. Zo heeft Volvo de elektrisch bedienbare achterklep, de keyless entry-functie, verlichte make-upspiegels en de parkeersensoren voor geschrapt om tot de instapper te komen. Ook heeft de goedkoopste V60 geen bagagenet en tasjeshouder in het laadruim en zijn de achterste hoofdsteunen niet elektrisch, maar handmatig neerklapbaar.

Wat blijft er dan over? Nog best wat. Volledige ledverlichting rondom, automatische climatecontrol met twee zones, elektrisch in hoogte verstelbare voorstoelen, een automatisch dimmende binnenspiegel, adaptieve cruise control, een regensensor en een nieuw infotainmentsysteem met Google Maps-navigatie zijn bijvoorbeeld allemaal standaard. Daar waar we elders vaak zien dat er voor goedkope basisversies nauwelijks opties beschikbaar zijn, is er in dit geval nog best wat mogelijk. Zo kun je opteren voor een Climate-pakket dat stuur-, stoel- en zelfs achterbankverwarming brengt. Bijna verplicht in een Volvo, en die €695 zeker waard.

Ook zijn er allerlei wiel- en kleur-opties, is het mogelijk om een actieve stuurassistent toe te voegen en kun je het met stof beklede interieur zelfs zonder meerprijs in het lichte ‘Blond’ laten uitvoeren. Zelfs lederen bekleding is mogelijk bij de Essential, al betaal je daar wel krap €1.600 extra voor. Verdere luxe, zoals een panoramisch schuif-kanteldak, is bij de Essential en de Core niet mogelijk.

De keuze van de auteur

De B4 mild-hybrid versie van de V60 is alleen een overweging waard als het een Essential is, want anders kun je beter voor de T6 plug-in gaan. Die is goedkoper dan een B4 Core en minimaal €4.100 duurder dan de B4 Essential, maar de T6 is dan wel meteen een Core en heeft de aan het begin van dit stuk genoemde extra uitrusting dus standaard. Bij toereikend budget is dat dus de betere optie, al is het hek dan wel snel van de dam en wordt zo’n T6 met wat lekkere opties al snel nog veel duurder. Er is dus zeker wat voor de Essential te zeggen, maar dan is het zaak om het met de uitrusting zo bescheiden mogelijk te houden.

Het Driver Assist-pakket van €995, standaard op duurdere versies, zou ik zelfs met plezier achterwege laten. Het brengt een aantal nuttige zaken, maar ook een heleboel potentieel irritante bemoeienis. Dat dit niet standaard is, vind ik dus eerder een voordeel van de Essential. ‘Climate’ zou ik dan weer wel aanvinken, want stoelverwarming is gewoon fijn. Voor €250 gaat er dan ook nog maar ‘Park Assist’ voor tegenaan, en de trekhaak van €1.195 mag op een Volvo natuurlijk niet ontbreken.

Een wiel-upgrade is zeker welkom, maar het 17-inch ‘diamond cut’ van €200 vind ik niet mooi en voor een maatje groter gaat de prijs weer met €990 omhoog. Ik houd het dus toch maar bij de basiswielen, die in ieder geval geheel zilver (mooi!) en ongetwijfeld erg exclusief zijn. Het kleuren-aanbod is helaas niet zo sprankelend. Volvo lijkt zijn uiterste best te doen om iedere kleur plat te slaan tot een grijstint. 'Denim Blue’ mist diepte, het nieuwe 'Forrest Lake' is niet groen genoeg en de paarse gloed in 'Aurora Silver' is te subtiel om iemand op te vallen. Het zou vermoedelijk dus noodgedwongen ‘Crystal White’ worden, wat met het gratis lichte interieur toch nog een frisse en ietwat ongebruikelijke combinatie oplevert. Achteraf halen we dan nog even de typeaanduiding eraf en hoewel het me niet in dank zal worden afgenomen, ga ik ook voor de spatlappen. Vind ik leuk, en bovendien houdt het de witte dorpels schoon.

Het resultaat kost €51.480, maar vergeet niet dat de kleur, de dure trekhaak en de accessoires ook bij luxere versies optioneel zijn. Een gezond prijsverschil blijft dus bestaan, en de Essential blijft een relatief aantrekkelijke optie.