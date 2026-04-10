De allereerste Genesis-dealer van Europa staat in… Almere!

Raar maar waar: in Almere is de eerste Europese dealervestiging van Europa geopend. De Broekhuis-dealer presenteert op een oppervlakte van dik 170 vierkante meter het complete Genesis-gamma, vooralsnog bestaande uit drie verschillende modellen. Er is een speciale lounge voor klanten en er is uiteraard volop mogelijkheid om de optielijsten, kleuren en leersoorten van Genesis te visualiseren en bespreken.

Allemaal leuk en aardig, maar jij wilt nu natuurlijk met ons weten hoe Genesis dan eerder auto’s verkocht in de landen waar het actief was. Dat ging met haal- en brengservice en zogenaamde Genesis Studio’s, hippe en stedelijke ‘winkels’ tjokvol beleving en ervaring. En toch blijkt een dealer zo gek nog niet.