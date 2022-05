Een auto als de BMW M333i heeft inmiddels aardig wat roem vergaard als Zuid-Afrika-special. Ook Alfa Romeo South Africa paste een auto aan: de Alfa GTV6 kreeg een 3.0-V6. Daarmee was de brute Alfa die rond de Kaap rondreed dikker dan onze GTV6, die een 2.5 had.

Om het motorgeluid te beschrijven, maakte de Zuid-Afrikaanse pers een vergelijking met de dieren die in het land wonen. ‘Car’ schreef in 1984 dat de motor van de Alfa GTV6 3.0 brult als een luipaard als hij de sporen krijgt. En dat gebeurde regelmatig. Per slot van rekening had de door Alfa Romeo South Africa ontwikkelde coupé een belangrijke taak: eindelijk BMW verslaan in het toerwagenkampioenschap van het land.

Met de hulp van Arese

Tegen de 535i leek op dat moment geen kruid te zijn gewassen. In samenwerking met Alfa Romeo Arese maakten de Zuid-Afrikanen van de 2,5-liter een 3,0-liter. Het injectiesysteem maakte plaats voor grote Dell’Orto-carburateurs. Autodelta, ook bekend van de turboversie van de Giulietta van de jaren tachtig, leverde andere cilinderkoppen en zuigers alsmede een gemodificeerde krukas. Een groter inlaatspruitstuk zorgde samen met de grote inlaat in de motorkap voor een betere toevoer van frisse lucht naar de motor.

Homologatieserie

Alle inspanningen wierpen hun vruchten af. Al bij de eerste racedeelname in 1983 op het circuit van Kyalami liet de GTV6 3.0 alle andere auto’s in het stof bijten. In 1984 en 1985 werd een homologatieserie van 212 exemplaren gebouwd voor de openbare weg. Met een topsnelheid van 225,2 km/h (ja, ze gingen bij die meting uiterst secuur te werk bij Alfa Romeo) was de Giugiaro-coupé op dat moment de snelste auto die ooit in Zuid-Afrika was gebouwd.

Agressievere klank

Vooral het geluid dat de 3,0-liter voortbrengt, onderscheidt hem van de 2,5-liter. Hij klinkt een stuk agressiever. Ook de souplesse is aanzienlijk verbeterd. Daardoor valt het grootste nadeel van de GTV minder op: de transmissie. Omdat hij als gevolg van de transaxle-bouwwijze is gekoppeld aan de achteras zijn de schakelstangen enorm lang. Dat zorgt ervoor dat elke vorm van precisie al bij voorbaat in de kiem wordt gesmoord. In plaats van naar het gekraak van tandwielen luisteren we natuurlijk veel liever naar het luipaardgebrul.

Technische gegevens

Motor V6, in lengterichting voorin, 2 bovenl. nokkenassen, 2 kl./cil.

Cilinderinhoud 2.935 cc

Max. vermogen 128 kW/174 pk bij 5.800 tpm

Max. koppel 222 Nm bij 4.300 tpm

Topsnelheid 225 km/h

Aandrijving achterwielen via vijfbak

Verbruik gemiddeld n.b.

0-100 km/h 7,6 s

Leeggewicht 1.138 kg

Nieuwprijs (1984) 29.495 rand