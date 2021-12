De 7 meest gezochte occasions van 2021

Waar de markt voor nieuwe auto's in 2021 behoorlijk veel last had van negatieve omstandigheden als het chiptekort, floreerde de markt voor gebruikte auto's. 2021 lijkt zelfs een recordjaar te gaan worden voor de occasion! Maar welke merken en modellen zijn het meest in trek? Dit zijn de zeven meest gezochte tweedehandsjes in de AutoWeek Occasionzoeker .

1. Volkswagen Golf

De Volkswagen Golf voert dit occasion-toplijstje aan. De immer populaire compacte middenklasser staat inmiddels niet meer in de top-5 van best verkochte auto's, maar is op de occasionmarkt ruim verkrijgbaar. Alleen al op de AutoWeek Occasionzoeker staan op het moment van schrijven 4,518 exemplaren, waarmee de Golf met afstand de ruimst verkrijgbare gebruikte Volkswagen is.

2. BMW 3-serie

We gaan nog even door met de Duitse merken. De BMW 3-serie is namelijk ook een graag geziene én gezochte gast in occasionland. Door de jaren heen zijn er veel varianten van BMW's succesvolle middenklasser verschenen: van sedan en Touring tot cabriolet en van zuinige 316i tot krachtige M3. Dat brede aanbod is uitgesmeerd over meerdere generaties goed voor 3.058 occasions op de AutoWeek Occasionzoeker. Keuze te over dus, wat de zoektocht niet bepaald makkelijker maakt.

3. Mercedes-Benz C-klasse

Tegenover de BMW 3-serie staat de Mercedes-Benz C-klasse. In de strijd tussen Stuttgart en München in deze ranglijst gaat BMW ervandoor met de prijs, maar ook de C is een occasion waarop veel wordt gezocht. Opvallend genoeg schittert de Audi A4 door afwezigheid. De C-klasse gaat ook alweer even mee, maar is minder goed vertegenwoordigd in het occasion-aanbod dan de Dreier: je hebt de keuze uit 1.775 exemplaren.

4. BMW 5-serie

De BMW 5-serie is de laatste Duitser in dit lijstje, waarmee BMW dus bovengemiddeld goed vertegenwoordigd is. De 5-serie loopt inmiddels ook weer behoorlijk lang mee en bovendien bereiken steeds meer exemplaren de youngtimerstatus. De 5-serie is gedurende zijn levensloop alleen leverbaar geweest als sedan of Touring, maar op de Occasionzoeker zijn 1.746 exemplaren te vinden. Ga je voor een 520i, of toch die E60 M5 met zijn machtige hoogtoerige V10?

5. Toyota Yaris

De huidige Toyota Yaris is een stuk hipper dan zijn voorgangers. De vorige generaties zijn wat uiterlijk betreft iets bescheidener, maar hebben een betrouwbare reputatie en zijn niet duur in zowel de aanschaf als het gebruik. Niet heel gek dus dat er nog veel naar wordt gezocht. Het is overigens de enige Japanner in dit lijstje. Met 1.699 exemplaren is het ook de Toyota waarvan het aanbod het ruimst is.

6. Ford Focus

Ford heeft de Focus onlangs een opfrisbeurtje gegeven. In Nederland zijn nieuwe auto's echter allesbehalve goedkoop, waardoor het al snel loont om een kijkje te nemen op de occasionmarkt. Dat doen veel mensen dan ook voor een Focus. Het aanbod is met 2.563 exemplaren in ieder geval groot genoeg om een keuze te kunnen maken.

7. Volvo XC40

De Volvo XC40 is in dit lijstje een opvallend model, omdat de overige auto's al een behoorlijke tijd op de markt zijn in verschillende generaties. De XC40 is er in verhouding nog helemaal niet zo lang, maar is desondanks een occasion waar men graag op zoekt. Momenteel staan er 1.035 exemplaren te koop op de AutoWeek Occasionzoeker. Het overgrote deel van die exemplaren heeft een benzinemotor, van de elektrische XC40 P8 Recharge staan slechts 25 exemplaren online. Mocht je dus nog snel een bijtellingsknaller zoeken, dan is je keuze niet reuze.

Ook interessant: occasionportaal Gaspedaal biedt ons een inkijkje in de automerken waarop er afgelopen jaar het meest is gezocht. Volkswagen staat op één, gevolgd door Mercedes-Benz, BMW, Audi en Ford. De minst populaire automerken op Gaspedaal waren vorig jaar Dodge, Subaru, Saab, Dacia en Jeep.