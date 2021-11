De 7 heftigste Japanners die wij niet krijgen

Steeds vaker zien we heerlijke auto's uit Japan aan onze neus voorbijgaan. De emissie-eisen in Europa maken ze onverkoopbaar in onze regionen. We zetten zeven actuele, heftige auto’s op een rijtje waarvan we best hadden willen proeven.

Het is niet nieuw dat er in Japan auto’s rondrijden die vele liefhebbers ook in Nederland het water in de mond doen lopen. De Japanners hebben vaak bijzondere versies voor zichzelf gehouden; zogenoemde JDM-auto’s (Japanese Domestic Market) vinden soms hun weg via grijze of particuliere import. Maar de laatste tijd zien we steeds vaker dat nieuwkomers bijvoorbeeld wel naar de VS gaan maar niet de oversteek naar het Europese vasteland maken. Dat komt door de strenge Europese emissie-eisen en -doelstellingen, die de producten vaak onverkoopbaar maken. Al helemaal in Nederland, waar een hoge CO2-uitstoot keihard wordt afgestraft. Zo lopen we de nodige leuke auto’s mis.

Nissan Z

De nieuwe Nissan Z is de opvolger van de 370Z. Dat was in zijn beginjaren een sportauto die je nog weleens zag. De nieuwe Z, zonder getal, doet het met een V6 biturbo van 400 pk. Maar helaas, in Europa moeten we het zonder stellen: “Door een krimpende Europese markt voor sportwagens en specifieke emissievoorschriften kunnen we geen businesscase opbouwen voor de introductie van de volgende generatie Z in Europa”, aldus Nissan Europe.

Toyota Land Cruiser GR Sport

Gelukkig levert Toyota de krankzinnige GR Yaris ook bij ons, net als de GR Supra. Ook komt de GT86-opvolger GR86 mogelijk naar Europa. Dat geldt niet voor de nieuwe Land Cruiser waarvan ook een dik aangeklede GR Sport-versie bestaat. In het Midden-Oosten zijn ze er dol op.

Subaru WRX

Zo’n twintig jaar geleden was de Subaru Impreza GT Turbo letterlijk en figuurlijk een verkoopkanon. De tijden van de 555, de kale versie die voor net geen 50.000 gulden werd aangeboden, staan ons nog helder voor de geest. Latere snelle Impreza’s met de toevoeging WRX werden duurder en duurder en het is alweer even geleden dat ze in de prijslijst stonden. De nieuwste WRX heeft 275 pk en een 350 Nm sterke 2,4-liter geblazen viercilinder.

Nissan Patrol Nismo

Nissan heeft een bijzonder brute Patrol tegenwoordig. Wij kennen de laatste in Nederland leverbare versie van de 4x4 nog als noest werkpaard, trekkend aan dikke aanhangers, marktkarren en wat al niet meer. Er bestaat van de huidige, bij ons niet leverbare Patrol zelfs een Nismo. En die oogt niet alleen dik, hij zit ook vol luxe en heeft een 434 pk sterke V8 in de enorme neus. Daarmee is het leuk spelen in de zandbak van het Midden-Oosten.

Mazda 3 2.5 turbo

De Mazda 3 is een auto waar het enthousiasme vanaf spat. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan kunnen ze het potentieel van de 3 nog beter benutten met een 2.5 turbomotor, een 230 pk sterke uitvoering met vierwielaan­drijving. Die is gepaard aan een automatische transmissie. Onze Mazda 3 heeft maximaal 186 pk.

Lexus IS F 500 Sport Performance

Bij ons is de Lexus IS alweer een tijdje uit de handel, in de VS rijdt een grondig aangepakte versie van de laatste die je hier kon krijgen. En daar hebben ze dus gewoon de 5.0 V8 in gehangen, waaraan wij nog herinneringen bewaren van toen hij in de RC F zat. 479 pk en 536 Nm zijn BMW M- of Mercedes AMG-achtige waarden.

Honda NSX Type S

De Honda NSX gaat in zijn huidige gedaante alweer jaren mee, maar het doek valt binnen niet al te lange tijd. Om de hybride sportauto uit te zwaaien bedacht Honda de Type S. Het vermogen gaat omhoog naar 607 pk (standaard 581) en van de tot 350 stuks gelimiteerde oplage gaan er 300 naar de VS. Een grote afzetmarkt voor Honda.