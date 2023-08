De 10 populairste diesels van dit moment

Worden er eigenlijk nog wel nieuwe diesels verkocht in Nederland? Zeker! Maar veel zijn het er inmiddels niet meer en bovendien ziet de lijst van de tien populairste dieselmodellen er over de eerste zeven maanden van dit jaar heel anders uit dan over diezelfde periode vorig jaar. Dieselen blijkt een obscuur feestje te zijn dat vooral Duitse fabrikanten nog mogelijk maken.

In tijden waarin de Tesla Model Y geregeld de populairste auto over een bepaalde periode is en waarin het ene na het nieuwe elektrische model je voorbij vliegt, is het niet verwonderlijk dat de populariteit van dieselauto's enorm is gedaald. Wat blijkt? De Top 10 van populairste - of minst onpopulaire - diesels wordt gedomineerd door Duitse modellen en bedrijfswagens.

Populairste diesels januari - juli 2023

Merk Model Aantal 1 Mercedes-Benz Sprinter 323 2 Mercedes-Benz B-klasse 210 3 Mercedes-Benz Vito 123 4 Volkswagen Golf 34 5 Mercedes-Benz V-klasse 26 6 Volkswagen Passat 25 7 Volkswagen Transporter 24 8 Volkswagen Caddy 23 9 Ford Focus 20 10 Seat Leon 18

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn in Nederland 323 Sprinters van Mercedes-Benz geregistreerd. Dat relatief kleine aantal nieuw geregistreerde exemplaren was genoeg om de flinke bedrijfswagen te bombarderen tot de vooralsnog 'populairste diesel' van 2023. Op plek twee vinden we de Mercedes-Benz B-klasse. Die hoge notering van de B-klasse houdt mogelijk verband met rol die het model speelt bij de Nederlandse politie. Hoe dan ook: er zijn 210 B-klasses met dieselmotor gekentekend. Op plek drie vinden we weer een model van Mercedes-Benz: de Vito. Er zijn in de eerste zeven maanden van dit jaar 123 exemplaren van die bedrijfswagenversie van de V-klasse gekentekend. Ook die V-klasse staat in de top 10 en was ondanks de slechts 26 geregistreerde exemplaren toch nog goed voor een vijfde plek. De Volkswagen Golf - die sinds begin dit jaar niet meer met een dieselmotor is te bestellen - weet de Vito en de V-klasse van elkaar te scheiden en staat met 34 registraties op plek vier.

De Golf is niet de enige diesel-Volkswagen die een plek in deze top 10 bemachtigt. Op de plaatsen zes tot en met acht vinden we nog drie Volkswagens met TDI-machines. Twee daarvan zijn een bedrijfswagen: de Transporter (24 stuks) en de Caddy (23 stuks). De Volkswagen Passat - nog wél met 2.0 TDI verkrijgbaar - weet ze voor te blijven, al zijn de 25 exemplaren die ervan zijn geregistreerd bepaald niet indrukwekkend. De Ford Focus en Seat Leon - beide niet meer met diesels te bestellen - staan achtereenvolgens op de plekken negen en tien.

Populairste diesels januari - juli 2022

Merk Model Aantal 1 Mercedes-Benz Sprinter 248 2 Ford Focus 217 3 Mercedes-Benz B-klasse 193 4 Mercedes-Benz Vito 128 5 Peugeot 2008 59 6 Opel Corsa 46 7 Toyota ProAce 39 8 Peugeot 308 37 9 Volkswagen Transporter 36 10 Opel Mokka 35

Hoe zag de Nederlandse dieselsituatie er over de eerste zeven maanden van vorig jaar uit? Anders, al blijven de aantallen laag. De vorig jaar nog wel nieuw te bestellen Ford Focus met zelfontbrander was toen goed voor een tweede plek in de top 10. De Sprinter, B-klasse en Vito stonden er net als dit jaar eveneens in. Ook auto's die met zowel elektrische aandrijflijnen als met benzinemotoren populair zijn, scoorden ook in het dieselhoekje van Nederland vorig jaar nog een plek in de top 10. De Peugeot 2008, Opel Corsa en Opel Mokka staan er alle drie immers in.

De meest voorkomende dieselauto's in Nederland - Top 15

Merk Model Aantal 1 Volkswagen Polo 40.718 2 Volkswagen Golf 33.192 3 Volvo V40 21.110 4 Renault Mégane 19.267 5 Renault Clio 19.135 6 BMW 3-serie 17.490 7 Volkswagen Passat 17.008 8 Volvo V70 15.807 9 Peugeot 308 15.174 10 Mercedes-Benz C-klasse 14.949 11 BMW 5-serie 14.830 12 Mercedes-Benz E-klasse 13.941 13 Ford Focus 13.755 14 Volvo XC60 13.584 15 Seat Ibiza 13.506

Het Nederlandse wagenpark telt in totaal nog 40.718 Volkswagens Polo met een dieselmotor in de neus. Daarmee is de Polo de meest voorkomende diesel in Nederland. Grote broer Golf volgt op plek twee met 33.192 exemplaren. De Volvo V40 - die vooral als D2 niet aan te slepen was - sluit de top 3 af met 21.110 in Nederland gekentekende exemplaren.