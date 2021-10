De Dacia Spring is de goedkoopste nieuwe elektrische auto die je nu kunt kopen. De kleine elektrische Dacia heeft een instapprijs van net geen 18 mille en blijft daarmee op enige afstand van de daarna 'minst dure' EV van Nederland. We zetten de 10 goedkoopste elektrische auto's van Nederland voor je op een rij.

Dacia heeft met de Spring een slim modelletje in handen. Van alle elektrische auto's die je op moment van schrijven kunt kopen, heeft de Dacia Spring namelijk de laagste vanafprijs. De compacte elektrische Roemeen wisselt vanaf €17.890 van eigenaar en is daarmee ook nog eens de enige nieuwe elektrische auto met een vanafprijs van onder de 20 mille. Voor net geen 18 mille overhandigt Dacia je de sleutels van de Spring in Comfort-trim. Hij is er ook als €18.890 kostende Comfort Plus, al dan niet met Oranje Pack. Ongeacht de gekozen uitvoering krijg je een elektrische hatchback met een 44 pk sterke elektromotor en een 27,4 kWh groot accupakket waar je tot 230 WLTP-kilometers actieradius uit kunt wringen.

De tweede plaats is voor de Renault Twingo E-Tech Electric waar Renault €21.270 voor vraagt. De Twingo is er alleen nog met een elektrische aandrijflijn die uit een 82 pk en 160 Nm sterke elektromotor bestaat. Het accupakket van de elektrische Twingo is 22 kWh groot en levert de auto een WLTP-actieradius van 190 kilometer op.

De Seat Mii Electric staat met een vanafprijs van €23.400 op de derde en dus laatste plek van het ereschavot. De elektrische Mii heeft een 83 pk en 212 Nm sterke elektromotor die z'n energie uit een 36,8 kWh accu haalt. De WLTP-actieradius bedraagt 260 kilometer.

Merk en model Vanafprijs 1 Dacia Spring €17.890 2 Renault Twingo E-Tech Electric €21.270 3 Seat Mii Electric €23.400 4 Smart Fortwo/Forfour EQ €23.995 (Cabrio: €26.995) 5 Fiat 500e 24 kWh €24.900 (42 kWh: €28.600) 6 Volkswagen e-Up €26.990 (voorraad) 7 Opel Corsa-e €28.799 8 Peugeot e-208 €29.650 9 JAC iEV7s €30.650 10 MG ZS EV €31.985

De Smart EQ Fortwo en de EQ Forfour hebben allebei een vanafprijs van €23.995 en delen daarmee de vierde plek. Net als de elektrische Twingo hebben ze een 82 pk sterk elektromotortje, al is het accupakket met 16,7 kWh een stukje kleiner. Ze komen er zo'n 120 tot 135 kilometer ver mee op een volle lading. De Fiat 500e heeft in z'n voordeligste vorm een 24 kWh accu en kost - als Berlina uitgevoerd in basistrim Action €24.900. Daarmee staat deze variant op de vijfde positie, al kiest volgens Fiat Nederland nagenoeg elke 500e-koper voor de versie met 42 kWh accu. Die heeft - als Berlina - een vanafprijs van €28.600.

Volkswagens alleen nog uit voorraad leverbare e-Up staat vanaf €26.990 op de lijst, gevolgd door een elektrische Stellantis-tweeling: de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208 die respectievelijk op plek zeven en acht eindigen. In zowel de Corsa-e als de e-208 zit een 136 pk sterke elektromotor en een 50 kWh accu, goed voor zo'n 340 kilometer actieradius.

De top 10 wordt afgesloten door twee Chinese hoogpotigen, te weten de iEV7s van JAC en de MG ZS EV. De JAC heeft een 114 pk sterke elektromotor en een 39 kWh accu dat groot genoeg is voor 250 kilometer actieradius. De MG ZS EV, het betreft de gefacelifte versie die volgend jaar leverbaar is, schopt het in de nieuwe Standard Range-smaak dankzij een 50,3 kWh accu tot een actieradius van 320 kilometer. Hij is er ook als Long Range met 70 kWh accu. Die versie heeft een actieradius van 440 kilometer, maar kost minimaal €35.985 en valt dus buiten de top 10. De Renault Zoe R135 Business Edition mist met zijn vanafprijs van €32.790 een positie in deze top 10.