Datsun on-Do gemoderniseerd

Houd je vast en zorg dat er geen scherpe hoeken in de buurt zijn. Voor de hoofdrolspeler in dit artikel gluren we namelijk over de Russische grens regelrecht de showroom van Datsun binnen. Jawel, daar staat een gefacelifte on-Do!

Een korte terugblik. In 2013 blies Nissan na grofweg dertig jaar het stof van de merknaam Datsun. Die zou vervolgens worden gebruikt om budgetmodellen aan de man te brengen in landen als Indonesië, Zuid-Afrika, India en Rusland. Het herboren Datsun-verhaal begon met de Go, een technisch aan de Nissan Micra gerelateerde hatchback die in zijn geboortejaar 2013 gezelschap kreeg van de Go+, een MPV met zeven zitplaatsen op basis van die Go. Het modellengamma werd in 2014 uitgebreid met de on-Do, de auto die in dit artikel in de spotlight staat.

De on-Do is een 4,34 meter lange sedan die in feite niets meer is dan een gerebadgede en van een eigen snuit en kont voorziene versie van de Granta van alliantiegenoot Lada. De on-Do kreeg een jaar na zijn introductie gezelschap van de mi-Do, in feite een toen actuele Lada Kalina met een eigen voor- en achterzijde. Die mi-Do kreeg van Datsun een voorzijde met meer geknepen koplampunits en na dik vijf jaar acht Datsun de tijd rijp om ook de on-Do deze snuit te geven. De on-Do heeft niet alleen die koplampen, maar ook een verder naar beneden getrokken grille en een andere voorbumper én profiteert van nieuwe zijspiegels, waarin de richtingaanwijzers nu een plek hebben gekregen. Aan de vormgeving van de achterzijde wordt niet gerommeld.

En, in welke mate wordt het interieur vernieuwd?, horen we je denken. Daar kunnen we kort over zijn: slechts in zeer geringe mate. Datsun geeft de on-Do - jawel - een fraaier afgewerkte handremgreep en een nieuwe binnenspiegel. De aandrijflijnen blijven verder helemaal zichzelf en dat betekent dat de on-Do gewoon weer beschikbaar komt met een 88 pk sterke 1.6 die is gekoppeld aan een handgeschakelde en met een 106 pk sterke variant van die 1.6 die zijn vermogen via een viertraps automaat naar de voorwielen stuurt.