We trachten altijd de complete modelnaam in de kop boven een artikel te vermelden, maar in het geval van de Dartz Prombron Black Alligator MMXX – Black Tiger Lunar Year Edition is dat niet gelukt. Dat is niet het enige opvallende aan dit apparaat.

De opmerkelijkste autobouwer ter wereld is zonder twijfel Dartz. Het merk uit Letland trekt zich niets aan van de rest van de wereld, presenteert vol trots maximaal protserige producten en draagt de daarmee samenhangende, onvermijdelijke associatie met dicators en andere onfrisse figuren als een compliment.

Het in twijfelachtig Engels opgestelde persbericht over de nieuwste creatie vermeldt dat de auto is gemaakt ter ere van het Chinese Jaar van De Tijger, dat 1 februari van start ging. Het betreft een oranje/zwarte versie van de ‘reguliere’ Black Alligator, die in de verte is gebaseerd op een Mercedes-Maybach GLS. Ten opzichte van die auto heeft de Dartz 100 tot 300 pk extra, “…zodat je sneller aan de schoten van schurken kunt ontsnappen dan dat zij de kwaliteit van de bepantsering kunnen testen.” Want ja, die bepantsering is er ook. Dartz stelt dat de auto ondanks dat niet zwaarder is dan de donor-GLS. De auto dankt er zijn bizarre vormen aan, al zijn er ook nutteloze toevoegingen. Niet onze woorden trouwens: “Wings on hood. Useless – but stylish”, meldt het persbericht. De auto heeft ook acht uitlaatpijpen, want ‘elke cilinder verdient zijn eigen pijp’. Wie geen extra bescherming nodig heeft, kan dit monster trouwens ook zonder pantser bestellen.

Dat er op de foto's analoge tellers te zien zijn, is overigens een gevolg van de bijzondere filosofie van Dartz. Het merk heeft niet zoveel op met digitale fratsen ("onze klanten hebben ook echte horloges") en trekt de 'tablets' van Mercedes' MBUX-systeem dus resoluut van het dashboard.

Dartz heeft zich naar eigen zeggen laten verleiden tot dit product om dat het jaar van de tijger “beter klinkt dan dat van de rat” (2020). Het merk benadrukt ook dat het zich met dit product zeker niet wil beperken tot China. Het stelt dat er ook in andere regio’s mensen zijn die “zoveel geld kunnen betalen, én van zwart/oranje auto’s houden”. Ook zou de fictieve dictator Aladeen -bekend van The Dictator – dit apparaat aan zijn zogenaamde verzameling hebben toegevoegd. Hoe trots Dartz op die relatie is, blijkt wel uit onderstaande video.