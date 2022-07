Dankzij Toyota heeft Suzuki weer een nieuwe MPV

Voor de zoveelste keer in korte tijd gaat de samenwerking tussen Suzuki en Toyota verder. Vandaag maken we kennis met de nieuwe Landy, een balzaal van een MPV die voor het eerst in zijn bestaan geen Nissan meer is.

Is de MPV dood? Welnee. De carrosserievariant mag het dan in Europa hebben afgelegd tegen de SUV, elders in de wereld is het segment van de ruimtereuzen in diverse soorten en maten nog volop in leven. In Japan verkopen merken als Honda en Toyota de Odyssey (in andere vorm in China) en Sienna en in grote delen van Azië staan zowel compacte als middelgrote en grote MPV's op de menukaart. Zo heeft Toyota in Japan de Noah/Voxy en de Alphard/Vellfire in het aanbod. Die laatste twee - feitelijk dezelfde auto maar dan in een andere verpakking - nemen het er onder meer op tegen de Nissan Elgrand. De Noah en Voxy zijn twee smaken van een kleinere MPV die de Nissan Serena als grote tegenspeler hebben. De eerste generatie Serena en bedrijfswagenversie Vanette zijn ook in Nederland verkocht. Suzuki heeft in het Serena-segment de Landy. De Landy was altijd een Nissan Serena met eigen beeldmerken, maar is vanaf nu een Toyota!

Toen Nissan in 2005 de derde generatie Serena presenteerde, kwam Suzuki niet veel later met zijn versie daarvan: de Landy. Ook van de vierde en vijfde generaties Serena kwamen Suzuki-versies, maar de uitgaande Landy is de laatste MPV van Suzuki met een Nissan-basis. De volledig nieuwe zesde generatie is namelijk gebaseerd op de Toyota Noah. De Toyota Noah heeft de sportiever vormgegeven en met een uitbundiger front bedeelde Voxy naast zich, maar daar komt geen Landy-versie van.

Suzuki heeft weinig energie besteed aan het aan aanpassen van de Toyota Noah. De Landy is dan ook niets meer dan een Toyota Noah met Suzuki-badges op neus en kont en op de wielen. In het interieur verandert er niets en dus zien we hier het Noah-interieur met een stuurwiel dat een Suzuki-logo draagt.

Net als de Toyota Noah is de Suzuki Landy 4,7 meter lang. De ruimtereus heeft twee elektrisch bedienbare schuifdeuren, verschuifbare stoelen en biedt plaats aan zeven of acht inzittenden. Onder de kap ligt in de basis een 170 pk sterke atmosferische 2.0, maar de Landy is er ook met een 98 pk sterke 1.8 die samenwerkt met een 95 pk sterke elektromotor. Beide motorversies zijn te krijgen met vierwielaandrijving. In het geval van de hybride Landy komt er dan een extra elektromotor bij, een 41 pk sterk exemplaar dat de achterwielen aandrijft.

In Japan kost de Toyota Noah minimaal omgerekend €19.575. De Suzuki Landy kost er omgerekend minstens €22.785 en is dus een stukje duurder.

Toyota en Suzuki

De samenwerking tussen Toyota en Suzuki wordt met de maand inniger. In Nederland ken je waarschijnlijk wel de Suzuki Swace en de Across, achtereenvolgens een Toyota Corolla en een RAV4 met aangepaste designelementen. Toyota leent op zijn beurt de Baleno van Suzuki voor de Starlet en de Glanza. Kort geleden maakten we kennis met de Toyota Urban Cruiser Hyryder, een nieuwe mild-hybride en hybride compacte cross-over waarvan ook een Suzuki-variant bestaat: de nieuwe Grand Vitara.