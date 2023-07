Autofabrikanten wisselen onderling maar wat graag auto's uit. Zo is de Mazda 2 Hybrid die in Nederland naast de reguliere 2 te koop is natuurlijk helemaal geen Mazda, maar een Toyota Yaris Hybrid. Suzuki gaat nog een stap verder. Dat verkoopt hier namelijk twee modellen van een andere fabrikant: de Swace en de Across. De Swace is natuurlijk weinig meer dan een Toyota Corolla Touring Sports met een handjevol eigen details en Suzuki-badges, de Across een RAV4 Plug-in Hybrid volgens dezelfde receptuur. Toyota levert in Nederland geen auto's die stiekem een Suzuki zijn, maar doet dat ver buiten Europa wel. Er zijn bijna geen autofabrikanten te bedenken die niet tot hetzelfde concern behoren die zoveel modellen uitwisselen als Suzuki en Toyota. Vandaag werpen we een licht op de nieuwste vrucht van de blijkbaar plezierige samenwerking tussen de twee merken. Dit is de Suzuki Invicto.

Net zoals inmiddels veel andere modellen van Suzuki is de Invicto eigenlijk helemaal geen Suzuki, maar een model van Toyota. De Invicto die Suzuki vooralsnog enkel in India op de markt brengt, is namelijk een Toyota Innova en om precies te zijn de hybride versie daarvan die in India als Toyota Innova HyCross door het leven gaat. De Invicto heet iets afwijkend bumperwerk en een eigen grille, compleet met een ander gaaswerk, twee dikke lamellen en een Suzuki-logo erin. Van achteren bezien en ook vanbinnen zijn de auto's - op de logo's na - krek eender. De Suzuki Invicto heeft een 166 pk en 188 Nm 2.0 viercilinder die samen met een 114 pk sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 186 pk. Deze aandrijflijn is uiteraard ook afkomstig uit de Innova.

Net als het origineel is de Suzuki Invicto een auto die het midden lijkt te houden tussen een MPV en een SUV. De Invicto maakt in India deel uit van Maruti Suzuki's 'Nexa'-modellen, auto's die het hoger in de markt positioneert dan auto's als de Celerio en Swift. Andere Nexa-modellen zijn de Fronx, Jimny, Grand Vitara, XL6, Ciaz, Baleno en Ignis. De Grand Vitara wordt door Toyota verkocht als Urban Cruiser HyRyder, terwijl Toyota de Baleno afhankelijk van de markt als Starlet en als Glanza verkoopt. Andere Toyota's die een Suzuki zijn: de Toyota Vitz is een Celerio en de Rumion een Ertiga, Andere Suzuki's die een Toyota zijn: de Suzuki Landy (Toyota Noah). Zijn we er nog?