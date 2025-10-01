In Italië wordt medio deze maand een sloopregeling ingevoerd waardoor de particulier tot wel €11.000 terug kan krijgen bij de aanschaf van een elektrische auto. Samen met een stevige korting van de fabrikant zelf, levert dat de er Dacia Spring in sommige gevallen een vanafprijs op van slechts €3.900!

De Dacia Spring is er in Nederland vanaf €18.900 en is daarmee de goedkoopste nieuwe elektrische auto. In sommige gevallen kost de Spring in Italië straks slechts €3.900. Inderdaad: de Spring kan er tot wel €15.000 minder kosten dan in Nederland. Is de auto zélf dan zoveel goedkoper? Nee. De bizar lage prijs is het resultaat van een combinatie van een sloopregeling én een korting die Dacia op de Spring doorvoert, zo blijkt uit berichtgeving van Automotive News.

Wie in Italië een elektrische auto met een vanafprijs van maximaal €42.700 aanschaft, kan daarbij tot €11.000 terugkrijgen. Dat krijg je uiteraard niet zomaar. Het uit te keren bedrag is afhankelijk van je inkomen. Wie maximaal €30.000 per jaar verdient, krijgt het maximale bedrag van €11.000, en ook enkel als je een Euro 5-auto achterlaat bij de sloper. Het is immers een sloopregeling. Wie tussen de €30.000 en €40.000 per jaar verdient, krijgt maximaal €9.000.

Hoe de Dacia Spring in Italië in sommige gevallen dan slechts €3.900 kost? Welnu. Dacia zelf geeft nog eens €3.000 extra korting voor wie van de sloopregeling gebruikmaakt. Ook Leapmotor doet iets soortgelijks met de T03. Het verlaagt de prijs van die auto met €3.000. Wie in aanmerking komt voor de €11.000 uit de sloopregeling, betaalt voor een Leapmotor T03 €4.900.