De Maserati Grecale is er met benzinemotoren en staat ook als elektrische Folgore in de showroom. Het is die elektrische Maserati Grecale Folgore die op technisch vlak is aangescherpt. Net als voorheen heeft de elektrische Grecale twee elektromotoren die samen tot 550 pk leveren en ook de accu is met 105 kWh niet groter dan voorheen. Tóch heeft de SUV een groter bereik dan voorheen.

De Grecale Folgore van modeljaar 2026 wordt uitgerust met wat Maserati het AWD-Disconnect-systeem noemt. Die naam is veelzeggend. Het is een systeem dat de elektromotor op de vooras uitschakelt en volledig ontkoppelt als diens vermogen of tractie niet nodig is. Dat heel wat voor het bereik. Dat neemt namelijk toe van 501 naar 580 kilometer. Dik 15 procent winst dus. De bestuurder hoeft daar niets voor te doen. Een andere noviteit voor de Maserati heeft betrekking op het infotainmentsysteem. De Grecale geeft op een kaart nu weer wat de maximaal te rijden afstand is op basis van de batterijstatus en de rijomstandigheden. De Italianen bieden verder zes nieuwe lakkleuren en diverse diverse nieuwe kleuren voor de afwerking van zaken als het interieur en remklauwen aan.

De prijs van de opgewaardeerde Maserati Grecale Folgore hebben we nog niet. Tot op heden stond de elektrische SUV voor €110.650 in de orderboeken. De Grecale is er verder als 240 pk sterke 'basisversie' met viercilinder benzinemotor, als 330 pk sterke Grecale Modena met 330 pk sterke vierpitter en als 530 pk krachtige Grecale Trofeo met 3.0 V6.