Dankzij Alfa Romeo Junior zijn de Alfa-verkopen verdrievoudigd

Drie keer weinig maakt iets meer

4
Alfa Romeo Junior
Lars Krijgsman

Alfa Romeo weet niet wat het meemaakt. Het merk heeft in de eerste acht maanden van dit jaar in Nederland maar liefst drie keer zoveel auto's op kenteken gezet als in diezelfde periode vorig jaar. Je voelt hem aankomen: drie keer weinig maakt nog altijd niet veel.

Alfa Romeo heeft betere tijden gekend. Ook in Nederland. 2018 was het laatste jaar waarin Alfa Romeo in Nederland meer dan 1.000 auto's op kenteken zette. In 2019 daalden de registraties tot 724 stuks, het jaar erop kelderden ze tot slechts 173 exemplaren. Vorig jaar kwam Alfa Romeo in Nederland niet boven de 374 gekentekende auto's uit. Met een modellengamma dat - de Tonale uitgezonderd - met de Giulia en Stelvio voornamelijk uit oude, niet-geëlektrificeerde en door hoge CO2-uistoot relatief dure modellen bestaat, is dat natuurlijk geen verrassing. Dit jaar weet Alfa Romeo in positieve zin even niet meer waar het 't zoeken moet. Dat komt allemaal door één model: de Junior.

In augustus zijn er in Nederland 74 nieuwe Alfa Romeo's op kenteken gezet. Dat zijn er niet veel, maar het waren er wel mooi bijna vijf keer zoveel als in augustus vorig vorig jaar. Kijken we naar de eerste acht maanden van dit jaar, dan zien we dat registraties zijn verdrievoudigd. Van 218 stuks in diezelfde periode van vorig jaar tot 662 stuks in de eerste acht maanden van dit jaar. Van die 662 nieuwe Alfa's waren er 523 stuks een Alfa Romeo Junior. De Giulia was goed voor 10 registraties. Van de Stelvio is dit jaar geen enkel exemplaar op kenteken gezet. Van de Alfa Romeo Tonale zijn in de eerste acht maanden van dit jaar 129 stuks geregistreerd. Dat waren er - helaas voor Alfa - bijna 34 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar (195 stuks).

Een verdrievoudiging van het aantal gekentekende nieuwe auto's is natuurlijk mooi, maar in absolute zin zijn 662 auto's voor een automerk niet veel. Ter vergelijking: Polestar zette in dezelfde periode 1.605 auto's op naam, Audi, Mercedes-Benz en BMW achtereenvolgens 9.559, 9.288 en 14.955 stuks. Alfa's concerngenoten Opel en Peugeot schopten het achtereenvolgens tot 6.679 en 9.963 registraties. Toch is het een teken aan de wand dat nieuwe modellen het merk goed doen. Het valt voor Alfa Romeo dan ook te hopen dat de reeds aangekondigde nieuwe Giulia en Stelvio de aantallen verder kunnen laten stijgen.

4 Bekijk reacties
Alfa Romeo Alfa Romeo Junior

PRIVATE LEASE Alfa Romeo Junior

INFO

Lezersreacties (4)

