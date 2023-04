Daniel Ricciardo mag dit jaar testrijden voor Red Bull

Daniel Ricciardo staat dit jaar even langs de zijlijn in de Formule 1, maar Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het idee dat dat wel goed is voor de Australiër. Ook zit er tóch nog een beetje 'echt werk' in voor hem dit jaar.

Nadat Daniel Ricciardo vorig jaar door McLaren aan de kant werd gezet wegens teleurstellende resultaten, heeft zijn oude team Red Bull Racing hem een plekje gegeven als derde coureur. Niet het echte werk dus, maar waarschijnlijk wel Ricciardo's beste optie voor 2023. Bovendien lijkt Ricciardo er echt van te genieten om weer terug te zijn op zijn oude honk, ook al is het ongetwijfeld ook wel een beetje pijnlijk.

Teambaas Christian Horner ziet hem in elk geval opbloeien. "Daniel zorgt voor positieve energie en het is geweldig om te zien dat hij zijn mojo weer terugvindt en om die grote grijns te zien. De hele kamer licht op als hij binnenkomt," aldus Horner volgens de officiële website van de Formule 1. Horner merkt in elk geval niet dat Ricciardo baalt van zijn huidige situatie. "Hij omarmt deze rol echt. Hopelijk vindt hij zijn liefde voor de sport weer terug."

Leuk en aardig, maar natuurlijk wil Ricciardo ook gewoon zijn racekunsten kunnen inzetten. Hij levert onder meer simulatorwerk voor Red Bull, alleen het echte werk laat nog even op zich wachten. Dat komt echter wel, zo verklaart Horner nu. "Hij zal wat testen voor ons later in het jaar. We zullen zien hoe dat gaat." Een officiële sessie rijden is wat onwaarschijnlijker. Daarvoor moet Max Verstappen of Sergio Pérez uitvallen voordat Ricciardo die kans krijgt, zo lijkt het voorlopig. Mocht dat gebeuren, dan is Ricciardo er volgens Horner wel klaar voor. "Hij is fit en traint hard zodat hij er klaar voor is als die kans zich voordoet."

Ricciardo in 2024 op de grid?

Het is nog vroeg in het seizoen, dus er zijn nu nog niet echt duidelijke kansen voor Ricciardo op de coureursmarkt. Wel heeft Haas-teambaas Günther Steiner al laten doorschemeren dat hij Ricciardo een optie vindt voor volgend jaar, mocht één van zijn eigen coureurs toch tegenvallen. Dan moet alleen waarschijnlijk wel het prijskaartje wat aantrekkelijker worden, want Ricciardo zou Haas daar vorig jaar mee hebben afgeschrokken. Een plek bij Red Bull als vaste coureur is overigens voorlopig nog verder weg. Sergio Pérez heeft nog een contract tot en met 2024 en presteert vooralsnog naar tevredenheid. Eerder gaf Horner al aan dat Ricciardo hier niet op hoeft te hopen.