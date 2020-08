Daimler riskeert verkoopverbod na uitspraak rechter

Daimler AG is door het Duitse gerechtshof in Mannheim schuldig verklaard omtrent het onrechtmatige gebruik van software waar techbedrijf Nokia patent op heeft. Nokia spande hierover een rechtszaak aan en de rechter heeft het Finse bedrijf nu in het gelijk gesteld. De software waarmee auto's van onder meer Mercedes-Benz aansluiten op mobiele netwerken zou gebruikt zijn zonder hiervoor een licentie te kopen bij Nokia. Het gaat waarschijnlijk niet om een één op één illegale kopie van Nokia-software, maar de werking van dergelijke technologie is in een octrooi vastgelegd door Nokia. Daimler is daarom verplicht om bij gebruik van dergelijke systemen Nokia te betalen.

De rechter heeft volgens diverse media, waaronder Automotive News, bepaald dat Daimler Nokia een schadevergoeding dient te betalen en in het vervolg deze technologie zonder betaling niet meer toe mag passen. Het moet dus op zoek naar alternatieve manieren óf er wel voor gaan betalen. Daimler laat het er echter niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Nokia heeft dankzij deze uitspraak nu in theorie al de positie om een verkoopverbod af te proberen te dwingen bij de Duitse rechter. Daarvoor moet het echter wel een proces aanspannen met een onderpand van maar liefst €7 miljard, voor het geval die zaak verloren wordt en Daimler vervolgens juist recht heeft op schadevergoeding. Het is dus nog maar zeer de vraag of Nokia dat aandurft. Daimler laat volgens Automotive News weten dat het zich nog geen zorgen maakt over een eventueel verkoopverbod.

Volgens Nokia is de keuze voor Daimler simpel: gewoon betalen voor de technologie en dan komen de partijen er wel uit. De huidige gang van zaken kan volgens het bedrijf niet door de beugel: "(...)het onderstreept het principe dat innoverende bedrijven een eerlijke beloning dienen te krijgen als hun uitvindingen worden gebruikt. We hopen dat Daimler die verplichting nu wel accepteert en een licentie koopt onder eerlijk voorwaarden. Door samen te werken komen we verder," aldus de topvrouw van Nokia Technologies, Jenni Lukander.