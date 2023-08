Daihatsu Vizion-F is futuristisch elektrisch pakezeltje

Daihatsu is in Europa niet meer actief, maar verkoopt in thuisland Japan uiteraard nog jaarlijks tienduizenden auto's. Of eerder: autootjes. Het gros van de Daihatsu's dat de showrooms verlaat is immers een kleine Kei-car. Natuurlijk heeft het merk meer in zijn portfolio. Vooral buiten de Japanse grenzen. Zo is Daihatsu onder meer in Indonesië een grote speler. Zo groot zelfs, dat de lokale tak Astra Daihatsu speciaal voor de Indonesische markt modellen ontwikkelt. Dit weekend vindt in Indonesië de Indonesia Auto Show (Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS) plaats en Astra Daihatsu pakt er behoorlijk uit.

Het merk meldt dertien auto's op de beursvloer onder de aandacht te brengen, maar dat zijn lang niet allemaal nieuwe. Wél splinternieuw is deze Vizion-F, een studiemodel waarmee Daihatsu een duidelijk signaal afgeeft. Het is voornemens om een kleine elektrische bedrijfswagen op de Indonesische automarkt te brengen en de Vizion-F laat goed zien wat je daarvan kunt verwachten.

Wie het internationale modellengamma van Daihatsu de laatste jaren in de smiezen heeft gehouden, kent mogelijk de Daihatsu Gran Max. De Gran Max is een compacte bedrijfswagen die er als personenbusje, bestelbusje én als pick-up is. Hij is een maatje groter dan de Hijet en is dan ook geen Kei-car. De Gran Max draait inmiddels al sinds 2007 mee, maar heeft tóch als basis gediend voor de Vizion-F. De basisvorm van de Gran Max is er dan ook goed in terug te zien. Technische specificaties deelt Daihatsu nog niet.