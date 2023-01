Daihatsu geeft kleur aan Tokyo Auto Salon

Als er iets is dat Daihatsu als geen ander kan, dan is het vrolijke Kei-cars meenemen naar de Tokyo Auto Salon. We lichtten ze in eerdere jaren ook al eens voor je uit, en dit jaar laten we je ze andermaal niet ontgaan. Hoewel het merk hier al even niet meer leverbaar is, doet het in Japan nog altijd zaken. En hoe!

We beginnen met varianten van de Tanto, die zowel in Cross- als Custom-uitvoering onder het mes ging. Welke van de twee (foto's 1 t/m 4) welke is, laat zich raden. Daarnaast presenteert Daihatsu ook een alternatief op de reguliere Move Canbus: de - heus waar - 'Theory Bitter Style +', die er met zijn Minilite-achtige wielen en dakrek een ruig feest van maakt. Over ruig gesproken: ook Kei-car-klanten die met hun autootje het terrein in willen, krijgen wat ze wensen. De Taft 'Dark Chrome Venture' en Atrai 'Wild Ranger' laten met opplakplastic dan wel offroad-banden hun intenties zien.

Liever het circuit op? Dan kun je als Japanner inspiratie opdoen aan de hand van de Copen Clubsports-met-rolkooi en extra scherpe randjes. Als support vehicle neem je natuurlijk het liefst een uitschuifbare Hijet 'Jumbo Extend' mee, ware het niet dat de getoonde modellen voorlopig showauto's zijn.

Bewonderen kun je ze zoals gezegd op de Tokyo Auto Salon 2023 over een kleine twee weken. Dat is overigens niet de enige plek waarvandaan we je de komende tijd autonieuws kunnen voorschotelen; ook op de CES in Las Vegas (vanaf morgen) en op het Autosalon van Brussel (deels gelijktijdig met de show in Tokio) verwachten we noviteiten. Houd AutoWeek.nl dus goed in de gaten.

En: welke van de Daihatsu's laat jouw hart het snelst smelten?