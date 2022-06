Daf 55 Coupé (1972) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Daf 55 Coupé is het meer sierlijke broertje van de gewone 55. Heel vaak tref je ze tegenwoordig niet meer te koop aan, dus des te mooier is het dat dit exemplaar nu voorbij komt. Hij onderging in zijn 50-jarige bestaan alleen wel een harttransplantatie.

Onder de kap van deze 55 ligt namelijk niet meer de originele 1.1 viercilinder van Renault, maar een uit een Volvo gelepelde 1.4 B14-motor. Een blok dat op zijn beurt ook weer van Renault afkomstig was. Met dat motorblok heeft de Daf 55 Coupé volgens de verkopende partij een vermogen van 'ongeveer 72 pk', waarmee hij min of meer evenveel vermogen heeft als de veel zeldzamere Daf 55 Marathon en zo'n 30 pk meer dan de standaard 55. Dat is met deze vermogens nogal een verschil. Om nog wat dichter bij de Marathon te komen, zit er een originele Marathon-uitlaat onder deze 55. Uiteraard is de Variomatic, hét kenmerkende element van de personenauto's van Daf, nog steeds aanwezig.

Daf 55 Marathons zijn inmiddels extreem zeldzaam en hebben een bijbehorend prijskaartje. Overigens geldt die zeldzaamheid ook voor de 'gewone' 55 Coupé, want momenteel staan er nog circa 230 exemplaren op Nederlands kenteken. Met een vraagprijs van €8.500 is deze Daf 55 nog steeds niet goedkoop, maar hij verkeert wel in een zeer nette staat. De verchroomde bumpers en sierdelen glimmen je tegemoet en hij staat op het oog strak in de lak. Ook het interieur van de 55 ziet er nog netjes uit, met de 'kokosmatten' als leuk detail. Een radio/cassettespeler van Philips mag uiteraard niet ontbreken. Ook het schuifdak is een leuke aanvulling op de uitrusting.

Deze 55 heeft volgens de RDW slechts drie eigenaren gehad, waarvan de tweede hem 29 jaar in bezit heeft gehad. De huidige eigenaar zegt in technisch opzicht veel aan de 55 gedaan te hebben, waaronder een revisie van de Variomatic-transmissie, het monteren van de Marathon-uitlaat, een nieuwe brandstofpomp en de Hella-verstralers. Ook heeft deze Daf 55 Coupé drie pedalen. Nee, geen koppelingspedaal, maar een extra opklapbaar gaspedaal links van het rempedaal. Zo kun je het gas ook met de linker- in plaats van de rechtervoet bedienen. Deze voorziening is gemaakt voor mensen met een handicap.

Lange ritten heeft deze 55 met een opgegeven kilometerstand van 38.337 overigens niet veel gemaakt, al hoef je met de andere motor en de leeftijd van deze 55 niet veel waarde te hechten aan de kilometerstand. Degene die een volledig originele Daf 55 Coupé zoekt, kan beter verder kijken, maar voor andere liefhebbers van het merk is dit een mooie en nog enigszins betaalbare 55 Coupé. Wie wil?

