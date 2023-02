Daf 32 pick-up (1966) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De personenauto's van Daf blijven een bijzonder stukje vaderlandse geschiedenis. Iedereen kent de reguliere Dafjes wel, maar wist je ook dat er een tijdje een Daf pick-up op de markt was? Hier hebben we er zo eentje, die nog altijd onder ons is!

We slaan even twee vliegen in één klap bij deze leuke spot van AutoWeek-forumlid Louisz. Dit is namelijk om twee redenen een bijzonder leuke spot. De meest voor de hand liggende, dat het een pick-up is, daar komen we zo even op terug. Om te beginnen is het namelijk een Daf '32'. Je kent vast de oer-Daf wel, de Daffodil, en natuurlijk de Daf's 33, 44, 46, 55 en 66, maar je had ook nog zoiets als een Daf 31 en een Daf 32. De eerste generatie, de Daffodil, werd namelijk twee keer vernieuwd en kreeg na de eerste vernieuwingsronde in 1963 intern de 'naam' 31 en de tweede keer, in 1965, werd dat 32. In de volksmond was het nog wel gewoon de Daffodil, pas bij de introductie van de Daf 33 in 1968 werd het getal ook echt de modelnaam.

De Daffodil 32 is voor de leek mogelijk lastig te onderscheiden van de Daf 33. Deze tweede en laatste facelift van de Daffodil vormde inmiddels ook de basis voor de 33. De motorkap van de 32, met daaronder de 746 cc tweepitter, liep een stuk minder schuin af dan bij de eerdere Daffodils en de grille zat nu ter hoogte van de koplampen. Optisch, althans, want meer dan sierstrips waren het niet. Dat laatste is het belangrijkste herkenningspunt van een 32, want bij de Daf 33 zat daar minder chroom.

Dan het pick-up-gedeelte. Dat is zeer bijzonder, want af fabriek als pick-up geleverde Dafjes zijn een zeldzaamheid. Uit cijfers van de Nederlandse Dafclub blijkt dat er van de Daffodil 32 slechts 435 pick-ups gebouwd zijn. Er waren in 2021 nog maar drie exemplaren op Nederlands kenteken bekend. Dat maakt de door Louisz gespotte Daf een bijzonder zeldzame verschijning. Het kan haast niet anders of deze knappe pick-up, die in 2007 overigens werd geïmporteerd, is regelmatig te bewonderen bij Daf-meetings. Het ding staat er prachtig bij en hij is al sinds hij op Nederlands kenteken staat bij dezelfde eigenaar. Dat moet wel een liefhebber zijn.

Leuk detail: op deze pick-up zitten andere achterlichten dan gebruikelijk. Alleen het rode bovenste deel zit erop, want de tankdop is vlak onder het rechterachterlicht ondergebracht. Normaal gesproken, bij de sedan, zat die immers net onder de achterklep, maar op die plek zit nu een geheel opklapbare klep.