‘Dacia wil zo lang mogelijk vasthouden aan verbrandingsmotor’

‘Tot het bittere einde’ betekent voor een merk dat vooral in Europa actief is vooralsnog 2035, als ons aller EU de verbrandingsmotor definitief van het menu schrapt. Aanzienlijk later dan moederbedrijf Renault, dat al in 2030 volledig wil zijn overgestapt op elektrische auto’s. Volgens Dacia-CEO Denis Le Vot zit daar juist de kracht van Dacia’s keuze. In een interview met Reuters stelt hij dat Dacia als een soort rots in de branding kan fungeren voor (Renault-)klanten die vinden dat de elektrificatieslag veel te snel gaat.

De gedachte dat er in Europa heel veel van dat soort ‘conservatieve’ kopers zijn, staaft Dacia voorlopig door de huidige verkoopmix. De elektrische Spring is namelijk goed voor 12 procent van het totaal. De resterende 88 procent heeft een verbrandingsmotor. Hybrides zijn er nog niet, maar komen er wel aan. Ook lpg (autogas) blijft een grote rol spelen bij het van huis uit Roemeense budgetmerk, uniek in autoland. De relatief voordelige brandstofsoort is goed voor een derde van de Dacia-verkopen wereldwijd.

Toch liever elektrisch? Geen punt, want de vandaag gepresenteerde concept-car Manifesto toont aan dat Dacia dat groeiende deel van de markt in de gaten houdt.