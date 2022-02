Dacia viert mijlpaal: twee miljoen Dusters verkocht

De Duster is inmiddels een gevestigd model in het aanbod van Dacia. De compacte SUV kwam in 2010 op de markt en kreeg in 2014 zijn eerste facelift. Dacia introduceerde in 2018 een geheel nieuwe generatie Duster, die halverwege vorig jaar zijn opfrisbeurt kreeg. Door de jaren heen kreeg de Duster steeds meer 'luxe' aan boord. Bij de laatste facelift kreeg de Duster bijvoorbeeld led-dagrijverlichting en led-richtingaanwijzers voor. Ook de achterlichten kregen een led-behandeling. In het interieur kreeg de Duster een 8-inch touchscreen voor het infotainmentsysteem en een '4x4 Monitor', software die onder meer de hellingshoek van de auto weergeeft en een kompas en hoogtemeter omvat.

Hoewel de Duster met een vanafprijs van €19.950 nog steeds een relatief schappelijke prijs heeft voor de auto die het is, steeg de vanafprijs door de jaren heen wel. In 2010 betaalde je nog €16.290 voor een Duster met 105 pk sterke 1.6 vierpitter. In Nederland verkocht Dacia tot op heden 12.177 exemplaren van de Duster, waarmee het model zich achter de Logan (20.585 auto's) en Sandero (19.415 auto's) moet scharen. De Duster verkocht hier vooral in zijn beginjaren goed. In 2010 rolde de compacte SUV 1.516 keer de showroom uit, 2011 was met 2.137 Dusters het recordjaar voor het model. In de jaren daarna schommelde de Nederlandse verkoop van de Duster gemiddeld rond de 1.000 exemplaren per jaar. Vorig jaar werden er 1.028 nieuwe Dusters op kenteken gezet.

Dacia meldt overigens een aantal leuke statistieken over de klanten van de Duster. Volgens Dacia zegt 56 procent van de Duster-kopers uit Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië hem vooral te kopen voor zijn prijs. Voor 20 procent van de klanten is het design de doorslaggevende factor, 16 procent van de klanten koopt de Duster vooral uit het oogpunt van betrouwbaarheid. Daarnaast woont 44 procent van de Duster-kopers uit die landen op het platteland, slechts 10 procent van de klanten woont in een middelgrote of grote stad. In Frankrijk is de Duster met 454.707 verkochte exemplaren het populairst, gevolgd door Italië (258.102 exemplaren), Duitsland (210.776 exemplaren), Turkije (152.406 exemplaren) en Spanje (124.271 exemplaren). Bij elkaar opgeteld zijn deze landen goed voor ruim de helft van het verkooptotaal van de Duster.

Voor Dacia stopt het in ieder geval niet bij de Duster, want het merk werkt aan een SUV die nog een treetje hoger komt te staan: de Bigster. Daarnaast gaat het merk op termijn gebruik maken van Renaults E-Tech-hybridetechniek. Genoeg om naar uit te kijken dus.

