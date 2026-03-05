Ga naar de inhoud
Dacia Striker: nieuwe betaalbare familieauto van Dacia!

Mogelijk schot in de roos

1
Dacia Striker
Lars Krijgsman

Dacia komt met een nieuwe betaalbare familieauto. Veel weten we er nog niet van, maar we kunnen je wel vertellen hoe hij heet: Dacia Striker!

Met de Dacia Bigster bewezen de Roemenen over voldoende zelfvertrouwen te beschikken om het Dacia-concept te vertalen naar een model in het C-segment. De Bigster is aanzienlijk groter dan de Duster waarmee hij techniek deelt en is derhalve ook relatief vriendelijk geprijsd. Het is tenslotte een Dacia. Het succes van de Bigster smaakt naar meer. Dacia gaf al aan dit jaar een nieuwe C-segmenter te lanceren. Daarvan zien we nu een eerste glimp en ook kunnen we je vertellen hoe hij heet: Dacia Striker.

De Dacia Striker lijkt een mengelmoes te worden van een cross-over en een stationwagon. Het wordt stationwagonachtige die ietwat hoog op de poten staat en cross-elementen heeft. We zien een glimp van de zwarte kunststof wielkastranden en ook de achterlichten verschijnen in beeld. Die bestaan uit een verticaal en een horizontaal deel. De achterlichten worden met een zwarte kunststof balk met elkaar verbonden.

Waarschijnlijk staat ook de Dacia Striker op een variant van het platform waar de Duster en Bigster gebruik van maken. De Bigster bewijst dat die basis prima geschikt is voor een model van ruim 4,5 meter lang. Wat techniek betreft, verwachten we bekende hardware: een (mild-hybride) 1.2 die zowel benzine als lpg lust, een mild-hybride 1.2 benzinemotor en een volledig hybride aandrijflijn met 1.8 benzinemotor en zo'n 155 pk. Binnenkort weten we meer! De Dacia Striker wordt al op 10 maart onthuld.

