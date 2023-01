Dacia streeft Citroën voorbij in Frankrijk

Sinds jaar en dag zijn Peugeot, Renault en Citroën goed voor de top-3 in de Franse autoverkooplijsten, maar in 2022 lag het anders. Dacia noteerde afgelopen jaar als een van de weinige merken een afzetgroei in het land (+ 4,5 procent), waar de totale automarkt met 7,8 procent kromp. Daarmee verovert het merk de derde stek.

Het Franse succes van Dacia is hoofdzakelijk te danken aan de Sandero: maar liefst 64.293 nieuwe exemplaren van dat model vonden in 2022 een eigenaar in Frankrijk. Daarmee is het na - hoe kan het ook anders - de Peugeot 208 (88.812 stuks) het tweede populairste model van Frankrijk. Op plek drie staat de Clio met 64.012 verkopen. Dat model verkocht in 2021 nog significant beter dan de Sandero. Met 58.880 stuks is de Citroën C3 de nummer vier van het land.

Kijk je naar de totale verkopen per merk, dan was in 2022 Peugeot net aan de nummer één (245.608 verkopen). Renault staat met 236.405 verkopen op nummer twee, Dacia met 130.855 op nummer drie. Citroën volgt met 129.883 stuks en vist voor de derde plek dus net achter het net.

Vergelijk met 2021

In 2021 verkochten Peugeot, Renault, Citroën en Dacia nog respectievelijk 285.929, 268.591, 161.883 en 125.204 auto's en daarmee waren de merken ook toen goed voor de gehele top-4. De top-3 van dat jaar deed het in 2022 flink minder dan in 2021, maar Dacia dus niet. Het hoogst genoteerde niet-Franse merk was in 2021 Volkswagen, met 105.299 verkopen. De enige andere merken die in Frankrijk in 2022 een plus noteerden, zijn Alpine, Maserati en Toyota. De rest verkocht minder dan in het jaar ervoor.

Afgelopen jaar verkocht Dacia natuurlijk niet alleen Sandero's in Frankrijk, maar ook exemplaren van de Duster, Spring en Jogger. De Duster tekende voor 31.648 stuks, de elektrische Spring voor 18.326 stuks en de Jogger voor 15.379 stuks. Daarmee staan die modellen op de 9e, 18e en 27e plek in hun thuisland.

In Nederland is de Sandero ook het populairste model van het merk. De Duster doet het hier aanzienlijk minder goed. Het merk verkocht respectievelijk 1.850 en 1.057 exemplaren van de twee modellen in 2022. Daartussenin zitten de Spring en de Jogger met 1.417 en 1.249 verkochte auto's, voor een totaal van 5.616 vorig jaar in Nederland geregistreerde, nieuwe Dacia's. In Nederland heeft het merk daarmee een marktaandeel van 1,8 procent. In Frankrijk is dat 8,6 procent.