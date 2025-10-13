De Dacia Spring is er internationaal in diverse smaken en zelfs van diverse merken. De goedkoopste nieuwe auto van Nederland is technisch gelieerd aan de Renault Kwid, een hatchbackje dat elders in de wereld vooral met benzinemotoren wordt verkocht. Waaronder in Brazilië. Daar wordt de kleine Kwid echter ook met een elektrische aandrijflijn als Kwid E-Tech Electric verkocht. Tot op heden moest die Kwid E-Tech Electric het nog met de oude vormgeving doen. Nu volgt de Renault Kwid E-Tech Electric het voorbeeld van de in 2024 voor de Europese markt grondig vernieuwde Dacia Spring.

Je moet goed kijken om de vernieuwde Kwid E-Tech Electric van de Dacia Spring te onderscheiden. Het kunststof deel tussen de lichtunits waarin de led-dagrijverlichting is verwerkt, heeft een reeks verticale in plaats van horizontale designelementen. Daarbij tref je er natuurlijk een Renault-wybertje in aan. Iets soortgelijks zien we aan de achterzijde. Tussen de achterlichten treffen we een zwart paneel met verticale sierornamenten in plaats van diagonale lijntjes. Bij de Dacia Spring kom je er de uitgeschreven merknaam tegen, bij de Renault alleen het Renault-logo. Zijn modelnaam staat er direct onder, terwijl je die bij de Dacia Spring linksonder op de achterklep vindt. Zaken als de lichtsignatuur blijven allemaal onaangeroerd.

Verder profiteert de RenaultKwid E-Tech Electric van de wijzigingen die de Dacia Spring in Europa in 2024 al onderging. Dat betekent onder meer dat er een volledig nieuw interieur is, maar ook dat er nieuwe veiligheidssystemen komen. In Brazilië heeft de Kwid E-Tech Electric altijd de 65 pk sterke elektromotor en een 26,8-kWh accu. Inmiddels is die aandrijflijn voor de Europese markt vervangen door een 100 pk sterke variant met een nieuwe LFP-accu. De 45-pk versie - die nu vervangen is door een krachtbron van 70 pk - is in Brazilië niet leverbaar.

Over de onlangs opnieuw en ditmaal op technisch vlak grondig vernieuwde Dacia Spring lees je hier meer. Nu we het toch over Renault en Brazilië hebben: het lokale leveringsgamma is erg interessant. Zo verkoopt Renault er onder andere de op de Sandero gebaseerde Kardian, een Oroch geheten pick-up versie van de vorige generatie Duster én een eigen variant van de Dacia Bigster die naar de naam Boreal luistert.