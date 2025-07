Dacia Sandero nog even de populairste nieuwe auto in Europa

De Dacia Sandero is de best verkochte auto van Europa. Althans, dat is de hatchback over het eerste halfjaar van 2025. De Renault Clio heeft de Sandero op maandniveau al geregeld ingehaald en hijgt hem in z'n nek. De Tesla Model Y is weer de populairste nieuwe elektrische auto in Europa.

De Dacia Sandero is jaar in jaar uit de door particulieren meest aangeschafte nieuwe personenauto in Europa. De algemene Europese registratiecijfers gaan echter over alle registraties, dus ook over de zakelijke. Over het eerste halfjaar van 2025 was de Dacia Sandero ook in algemene zin de meest geregistreerde nieuwe personenauto, maar de hatchback voelt de hete adem van de Renault Clio in zijn nek. Die heeft de Sandero de afgelopen maanden al meermaals ingehaald, met als gevolg dat de Clio op het punt staat om de Dacia in de cumulative cijfers in te halen.

De cijfers: van de Dacia Sandero zijn in de eerste zes maanden van dit jaar 128.842 exemplaren geregistreerd. Daarmee is het over die periode de populairste nieuwe personenauto, ondanks dat er 11 procent minder exemplaren van zijn gekentekend dan in het eerste halfjaar van 2024. Interessant: meer dan de helft (52 procent) van alle gekentekende Dacia's had een aandrijflijn die lpg lust. Op plek twee staat zoals gezegd de Clio. Daarvan gingen 122.489 stuks op kenteken. Daarvan had 43 procent een traditionele benzinemotor, 17 procent een benzinemotor die ook lpg lust, 28 procent een hybride aandrijflijn en 11 procent een dieselmotor. De registraties van de Renault vielen juist 7 procent hoger uit dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Op plek drie vinden we nog een compacte hatchback van Franse makelij: de Peugeot 208. Daarvan was 9 procent een elektrische e-208.

Plekken vier tot en met zes zijn stuk voor stuk voor Volkswagens. Achtereenvolgens de T-Roc, Golf en Tiguan. Daarvan scoort alleen de Tiguan aanzienlijk beter (+28 procent) dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. Daar heeft de recente generatiewissel ongetwijfeld aan bijgedragen. Waar het gris van de T-Rocs en Golfs een benzinemotor had, ligt dat aandeel bij de Tiguan op 33 procent. Daarnaast had een derde van de Tiguans een dieselmotor en een derde een plug-in hybride aandrijflijn. De Dacia Duster staat op plek zeven. Van die cross-over gingen 9 procent meer exemplaren op kenteken dan in het eerste halfjaar van 2024. Daarvan had 30 procent een hybride aandrijflijn, lust 34 procent ook lpg en had 36 procent een reguliere benzinemotor.

Meest geregistreerde auto's in Europa - eerste helft 2025

Merk Model Aantal Procentueel verschil t.o.v. H1 2024 1 Dacia Sandero 128.842 -11 % 2 Renault Clio 122.489 +7 % 3 Peugeot 208 109.146 +2 % 4 Volkswagen T-Roc 106.118 -5 % 5 Volkswagen Golf 104.162 -17 % 6 Volkswagen Tiguan 97.508 +28 % 7 Dacia Duster 97.188 +9 % 8 Peugeot 2008 96.378 +3 % 9 Citroën C3 95.891 -9 % 10 Toyota Yaris Cross 95.513 -5 %

Elektrische auto's: Tesla Model Y blijft de topper

De registratiecijfers van Tesla zijn ook in Europa niet meer wat ze geweest zijn. Niet Tesla maar Volkswagen is het merk dat in de eerste zes maanden van dit jaar in Europa de meeste EV's registreerde. Het ging om 135.427 auto's, maar liefst 78 procent meer dan in hetzelfde halfjaar van 2024. Tesla staat met 109.262 registraties op plek twee. Het merk noteert daarmee een registratieverlies van 33 procent. BMW eindigt op plek drie met 94.658 registraties (+15 procent). Plekken vier en vijf zijn voor achtereenvolgens Audi en Skoda. Skoda registreerde 147 procent meer EV's dan vorig jaar, daarbij geholpen door zowel de nieuwe Elroq als de vernieuwde Enyaq.

Ondanks de tik die ook de Tesla Model Y heeft gekregen, was de SUV zowel in juni als in het eerste halfjaar van 2025 de populairste nieuwe elektrishe auto. Er gingen in de eerste zes maanden van dit jaar 68.801 stuks op kenteken. Dat waren er dus wel 33 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2024. Op plekken twee, vier en vijf komen we Volkswagens tegen. Achtereenvolgens de ID4 (+38 procent), ID7 (+573 procent) en de ID3 (+29 procent). De Tesla Model 3 nestelt zich tussen de Volkswagen ID4 en de ID7 op plek drie. Ook die Tesla deed het 33 procent minder goed dan in het eerste halfjaar van 2024.

Kia doet met de EV3 goede zaken. Er zijn dit jaar al 35.023 stuks van gekentekend, goed voor een zesde plek. De tevens kakelverse Renault 5 zit 'm op de hielen met 34.206 registraties en eindigt op plek zeven. Posities acht en negen zijn voor de populaire Elroq en de Enyaq (+38 procent). De BMW iX1 sluit de Top 10 af (+27 procent).

Meest geregistreerde elektrische auto's in Europa - eerste helft 2025

Merk Model Aantal Procentueel verschil t.o.v. 2023 1 Tesla Model Y 68.801 -33 % 2 Volkswagen ID4 40.335 +38 % 3 Tesla Model 3 39.864 -33 % 4 Volkswagen ID7 38.113 +573 % 5 Volkswagen ID3 37.421 +29 % 6 Kia EV3 35.023 Nieuw 7 Renault 5 34.206 Nieuw 8 Skoda Elroq 34.076 Nieuw 9 Skoda Enyaq 32.806 +38 % 10 BMW iX1 31.337 +27 %

Belangrijk bij alle cijfers in dit artikel: die hebben betrekking op de registraties in België, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië Letland, Tsjechië, Kroatië Oostenrijk, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat hier dus niet puur over de markt in de Europese Unie, terwijl ACEA zich daar bijvoorbeeld wel tot beperkt.