Dacia is heer en meester in het actueel houden van zijn modellen. De Dacia Sandero, Sandero Stepway én de Jogger krijgen nu voor de tweede keer een facelift. Die brengt zowel uiterlijke als technische veranderingen mee. Vooral wat techniek betreft verandert er een boel!

Highlights Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger

Nieuwe bumpers, nieuwe verlichting

Sandero voor het eerst hybride

Nieuwe aandrijflijnen voor alle modellen

Wie Dacia zegt, denkt ongetwijfeld direct aan relatief betaalbare modellen. De Dacia Sandero is niet meer de goedkoopste nieuwe auto van Nederland, maar volgt de elektrische Spring - die die titel inpikte - op de voet. De Sandero is een regelrecht schot in de verkooproos. Het is sinds 2017 de door particulieren meest gekochte auto in Europa. De huidige generatie Sandero en Sandero Stepway kwamen in 2020 op de markt en kregen twee jaar later samen met alle andere Dacia-modellen het toen nieuwe familiegezicht aangemeten. De Dacia Jogger - feitelijk het stationbroertje van de Sandero en dus de opvolger van de Logan MCV - kwam pas in 2021 op de markt en onderging toen hij slechts één jaar oud was al een facelift. Inmiddels is het bijna 2026, maar van vervangen wil Dacia niets weten. Om de ogen van de Europese autokoper op de Sandero en Jogger gericht te houden, ondergaan ze nu wéér een facelift.

Uiterlijk

Dacia heeft natuurlijk geen onbeperkt budget om de Sandero, Sandero Stepway en Jogger op te frissen. Het moet zijn centen efficiënt besteden en het kiest er dan ook voor om de uiterlijke aanpassingen ondergeschikt te maken aan de technische. Toch beginnen we bij wat er vanbuiten verandert. Zowel de Sandero als de Sandero Stepway en de Jogger - die altijd 'het Stepway-uiterlijk' heeft - krijgen nieuwe bumpers aan de voorzijde. Daarin zitten strakkere en rechtere lijnen. Het bumperwerk van de Sandero Stepway en Jogger is daarbij uiteraard rijker bedeeld met zwart kunststof, al heeft Dacia er ook in de snuit van de normale Sandero meer van toegepast. De koplampen hebben een volledig nieuwe indeling, waarbij de led-dagrijverlichting enigszins de vorm van een liggende -t aanneemt. Tussen de koplampen zit een vernieuwde grille. De gekleurde horizontale sierdelen van voorheen hebben daarin plaatsgemaakt voor witte blokjes die voor pixels moeten doorgaan. De bovenste koelopening is tijdens het bijsnijden een stuk platter geworden, met als gevolg dat Dacia net boven de kentekenplaat een extra koelsleufje toe heeft moeten voegen.

Aan de achterzijde zijn de wijzigingen kleiner van aard. De non-Stepway Sandero heeft enkel nieuwe achterlichten met kleurloos glas en erachter een t-vormige lichsignatuur. De Sandero Stepway krijgt daarbij een nieuw gevormde achterbumper met grotere kunststof delen die het avontuurlijke imago van deze versie moeten benadrukken. Daarbij tref je tussen de achterlichten nu een donkere kunststof plakker aan met diagonale lijnen en een in het zwart uitgeschreven merknaam. Interessant daarbij is dat de plakker daadwerkelijk in een daarvoor bestemde 'goot' in de achterklep is gedrukt. Daar heeft Dacia dus een nieuwe achterklep voor moeten persen. De wijzigingen bij de Jogger blijven beperkt tot de komst van nieuwe achterlichten. Ook die hebben kleurloos glas en een t-vormige led-signatuur.

Geen facelift is compleet zonder de introductie van nieuwe wieldoppen en lichtmetalen wielen en dus krijgen de Sandero en Jogger die, evenals nieuwe lakkleuren. Amber Yellow is nieuw voor de Sandero en Sandero Stepway, Sandstone is nieuw voor de Sandero en Jogger. Ga je voor een Expression-uitvoering of een smaak daarboven? Dan krijg je een haaienvinantenne in plaats van een sprietantenne.

Sandero Stepway ook als Hybrid!

Het motorennieuws is aanzienlijk groter van aard. Eerst het allergrootste nieuws: de Dacia Sandero Stepway komt als Hybrid 155 beschikbaar. Daarbij is de Stepway-versie de eerste Sandero die een hybride aandrijflijn krijgt. De reguliere Dacia Sandero krijgt deze Hybrid 155-aandrijflijn later. De Jogger was er al als Hybrid 140, maar die aandrijflijn wordt omgeruild voor dezelfde van de Duster en Bigster bekende Hybrid 155-aandrijflijn die naar de Sandero Stepway komt. Hij bestaat uit een 109 pk sterke 1.8 viercilinder, een 50 pk sterke elektromotor, een hoogspanningsstartmotor, een geëlektrificeerde transmissie met vier versnellingen voor de benzinemotor en twee voor elektrisch rijden én een 1,4 kWh accu. Het systeemvermogen: 155 pk en 170 Nm.

De Sandero, Sandero Stepway en Jogger waren er al met 100 pk krachtige Eco-G, een 1.0 driecilinder benzinemotor die ook lpg-lust. Die motor maakt plaats voor de Eco-G 120. Dat is een 1.2 driecilinder die 120 pk op de been brengt. Ook interessant: in tegenstelling tot de Eco-G 100 valt die niet alleen aan een handgeschakelde versnellingsbak, maar ook aan een zestraps automaat met dubbele koppeling te koppelen. Fijn! Ook fijn: de lpg-tanks zijn vergroot. Die van de Sandero en Sandero Stepway meet voortaan 49,6 liter in plaats van 40 liter. Die van de Jogger is voortaan 8,8 liter groter dan voorheen en lust 48,8 liter lpg.

De 90 pk sterke 1.0 TCe met handgeschakelde vijfbak die in de Sandero (non-Stepway) leverbaar was, maakt plaats voor de TCe 100. Ook dat is een 1.0 driecilinder, maar dan met 100 pk. Daarbij is die motor aan een handgeschakelde zesbak geknoopt. Dat is welkom. De 110 pk sterke TCe 110-benzinemotor die in de Sandero Stepway en Jogger leverbaar was, blijft bestaan. Daarnaast belooft Dacia de introductie van een nieuwe absolute basismotor: een turboloze 1.0 die 65 pk levert. Die SCe 65 wordt de traditionele benzinemotor (non-lpg) voor de Sandero, maar we weten nog niet wat hij kost. De kans dat hij goedkoper wordt dan de Sandero met lpg-motor, lijkt ons klein. De vernieuwde Spring hoeft dus niet te vrezen dat de Sandero de titel 'goedkoopste auto van Nederland' weer van 'm terugpikt.

Interieur

Het interieurnieuws is niet ingrijpend, maar is toch een tekstuele rondleiding waard. De Sandero, Sandero Stepway en Jogger krijgen een nieuw stuurwiel en de luchtroosters van het ventilatiesysteem hebben nu een T-vorm. Net als de lichtsignatuur dus. Afhankelijk van de gekozen uitvoering zijn het dashboard en de deurpanelen afgewerkt met nieuwe stoffen. In de Expression-uitvoeinrgen met blauw textiel, in de Journey-versies met blauw denim. De stoelen van de Jogger en Sandero in Essential- en Expression-trim zijn met zwarte stof bekleed, bij de Sandero Stepway in deze uitvoeringen is de stof lichtblauw.

Ga je voor een Eco-G 120 met automaat? Dan krijg je - net als in de Hybrid 155 - een klein schakelpookje voor de transmissie. Achter het stuur van een Dacia met Eco-G 120 en automaat tref je ook nog eens schakelflippers.

Het centrale infotainmentscherm dat optioneel is voor de Essential-uitvoering en standaard is vanaf de Expression, meet voortaan 10- in plaats van 8-inch. Meer nieuws: er is een inductielader in de middentunnel en afhankelijk van de gekozen uitvoering kun je je telefoon nu draadloos met Apple CarPlay en Android Auto verbinden. Automatisch grootlicht, multiview camera en elektrisch inklapbare buitenspiegels zijn er nu ook bij en zitten in een optioneel pakket dat Driving Pack heet. Daarbij zijn zaken als een automatisch noodremsysteem en vermoeidheidsherkenning standaard.

Last but not least: de Sandero en Sandero Stepway krijgen een bevestigingspunt van Dacia’s YouCLip-accessoiresysteem aan de binnenkant van de achterklep, de Jogger krijgt er en aan de zijkant van de bagageruimte bij. Daar kan je weer van alles aan klikken, van tablethouders tot kleerhangers en opbergzakken en voor het eerst ook een brillenkoker en een boodschappentas. Simply Clever, maar dan op z’n Roemeens.